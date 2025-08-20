И вчера, и сегодня, и всегда будет для нас неоценимой независимость Украины. Каждый день мы продолжаем борьбу за свободу своего государства и счастливую жизнь своих потомков. Однако возникает вопрос: когда отмечают День Независимости Украины?

Когда День Независимости Украины

Согласно постановлению Верховной Рады, именно 24 августа принято считать государственным общенародным праздником нашей Родины.

Учитывая свободу украинского народа и его извечное стремление к независимости.

Дата 24 августа была избрана, опираясь на день, когда был принят Акт провозглашения независимости Украины. Однако история Дня Независимости имеет более глубокие корни в далеких от наших временах, когда украинская нация еще находилась под оккупацией советского режима.

Когда впервые появилась идея праздновать День Независимости Украины

Украинцам часто приходилось бороться за свою независимость. Если немного посчитать, то примерно с тех времен, когда болота на северо-востоке отделились от Киевского государства.

Одним из величайших борцов за свободу украинского народа от ярма поработителей был Степан Бандера. По крайней мере, именно его имя до сих пор ужасает оккупантов, которые постоянно пытаются с ним встретиться лично.

После его убийства в Мюнхене украинская диаспора в западных странах начала спонсировать мероприятия по случаю празднования Дня Независимости Украины.

В те времена еще никто не мог предположить, что будет в далеком 1991 году, поэтому для памятной даты было избрано 22 января. Именно в этот день в 1919 году на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Акт объединения между УНР и ЗУНР.

В настоящее время эта дата выбрана для празднования уже Дня Соборности Украины, как события, объединившего когда-то разъединенную страну.

День Независимости Украины в советское время

Что же касается порабощенной Советами УССР, то на ее территории День Независимости Украины появился только в 1990 году. 16 июля Верховная Рада сделала исторический шаг, как предвестник будущей независимости, и приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

— Учитывая свободу украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую важность принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет:

Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины — говорилось в документе.

Позже, после принятия Акта провозглашения независимости Украины, памятная дата была изменена с 16 июля на 24 августа. Ведь именно в этот день Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно его наш народ подтвердил на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

С тех пор именно в конце жаркого лета и ожесточенной борьбы украинцы получили государственную независимость, которую теперь никогда и ни на что не променяют. И будут бороться до тех пор, пока не одержат извечную победу над давним врагом.

