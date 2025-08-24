С Днем Независимости Украины 2025: поздравления в картинках и своими словами

День Независимости Украины — большой общий и в то же время очень личный праздник, огромную значимость которого мы понимаем именно сейчас, когда на нашу свободу замахнулся враг. Мы отстаиваем ее кровью наших Героев, и низко кланяемся им за их Подвиг. Свобода — это воздух жизни, без которого задыхается не только демократия, но и личная воля каждого из нас. Это право жить без страха перед диктатурой. В этот день обязательно поздравь своих родных и близких с праздником. Поздравление с Днем Независимости Украины в картинках, листовках и своими словами — читай в материале.

С Днем Независимости Украины — приветствие своими словами и в картинках

Друг (подруга), поздравляю тебя с нашим самым важным праздником — Днем Независимости Украины! Пусть в этот день мысли каждого из нас обретут большую силу, а желание Победы — особую мощь! Желаю, чтобы объединенная сила наших стремлений и надежд навсегда отбросила врага от наших границ! Удачи тебе, здоровья и много сил!

Родные, поздравляю вас с Днем Независимости Украины! Желаю каждый день просыпаться под мирным небом и засыпать со счастливым ощущением, что живем в лучшей из стран! Пусть в сердце будет много любви, милосердия и света. Крепкого вам здоровья и бесконечных сил для добрых дел ради страны и семьи!

Прими мои искренние поздравления с Праздником! Пусть твои мысли и дела будут такими же независимыми от ограничений и шаблонов, как наше государство! Желаю тебе, чтобы самые смелые мечты о будущем стали планами на завтра! Живи в достатке, творчески и счастливо! Гордимся, что мы украинцы!

Прими поздравления с Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать вдохновляет тебя на добрые дела! Пусть воздух отечества доносит до тебя только запахи меда, покосов и горных вершин! Божьей защиты и плодотворной жизни ради собственного успеха и на благо отечества!

В День Независимости Украины хочу пожелать тебе много сил, неистощимой энергии, необъятных планов, огромного оптимизма. Пусть все, что ты делаешь, доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие тебе и пользу обществу. Гордимся, что на карте мира есть такая страна Украина, и мы живем в ней!

Короткие поздравления с праздником для смс

Гордимся Отчизной! С Днем Независимости Украины! Богатырского здоровья, казачьего задора, и долгого, как Млечный путь, жизненного пути!

Пусть вера в себя всегда держит тебя на волне успеха, а любовь к Украине согревает лучше летнего солнца. Прими поздравления с Днем Независимости Украины!

Да здравствует свободная Украина! Мира, согласия, здоровья, достатка! Пусть семья поддерживает тебя во всем, страна ценит, праздники будут веселыми, а счастье безграничным!

С Днем Независимости поздравляю!

Мира, счастья, согласия желаю!

Кроме приветствий на словах, государство приветствует наших ветеранов и на деле. Читай, как получить выплаты ветеранам ко Дню Независимости 2025 года.

