З Днем Незалежності України 2025: привітання у картинках та своїми словами

День Незалежності України — це спільне й водночас дуже особисте свято, величезну значущість якого ми розуміємо саме зараз, коли на нашу свободу замахнувся ворог. Ми відстоюємо її кров’ю наших Героїв, і низько вклоняємося їм за їхній Подвиг. Свобода — це повітря життя, без якого задихається не лише демократія, а й воля кожного з нас. Це — право жити без страху перед диктатурою. Цього дня неодмінно привітай своїх рідних та близьких зі святом. Привітання з Днем Незалежності України в картинках, листівках та своїми словами — читай у матеріалі.

З Днем Незалежності України — привітання своїми словами та в картинках

Друже (подруго), вітаю тебе з нашим найдорогоціннішим святом — Днем Незалежності України! Нехай в цей день думки кожного з нас набудуть великої сили, а бажання Перемоги — особливої міці! Бажаю, щоб об’єднана сила наших прагнень та сподівань відкинула ворога назавжди від наших кордонів! Нехай щастить тобі, здоров’я та сил!

Україно, ти — наша душа і наше майбутнє! Вітаю з Днем незалежності! Нехай у кожному домі буде світло й тепло, нехай наш народ завжди залишається сильним, єдиним і вільним.

Рідненькі, вітаю вас з Днем Незалежності України! Бажаю щодня прокидатися під мирним небом і засинати з щасливою думкою, що живемо в найкращій з країн! Нехай в серці буде багато любові, милосердя та щастя. Міцного вам здоров’я та нескінчених сил для добрих справ заради країни та родини!

З Днем незалежності! Нехай наша земля дарує нам силу, коріння — мудрість, а небо — натхнення. Ми разом — і це найбільша сила. Віримо, боремося, живемо — для України!

Прийми мої щирі вітання зі Святом! Нехай твої думки й справи будуть такими ж незалежними від обмежень та шаблонів, як наша держава! Бажаю тобі, щоб найсміливіші мрії про майбутнє стали планами на завтра! Живи заможно, творчо, щасливо! Пишаймося, що ми — українці!

Вітаю з Днем незалежності України! Нехай цей день нагадує нам, що свобода — це безцінний скарб, який ми бережемо серцем і захищаємо щодня. Дякуймо нашим героям і бережімо одне одного.

Прийми вітання з Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити й діяти надихає тебе на добрі справи! Нехай повітря вітчизни доносить до тебе лише запахи меду, покосів та гірських полонин! Божого захисту і плідного життя заради власного успіху та на благо вітчизни!

З Днем незалежності України! Бажаю, щоб кожен день у нашій державі був наповнений миром, радістю та гордістю за свій народ. Нехай у серцях завжди звучить пісня свободи, а на обличчях українців — світить усмішка.

У День Незалежності України хочу побажати тобі багато сил, невичерпної енергії, неосяжних планів, величезного оптимізму. Нехай усе, що ти робиш, приносить величезне задоволення тобі й користь суспільству. Пишаймося, що на мапі світу є така країна — Україна, і ми живемо у ній!

З Днем незалежності! Бажаю, щоб над Україною завжди майорів вільний прапор, щоб діти сміялися без страху, щоб родини були разом, а серце кожного українця билося з гордістю та любов’ю до своєї землі.

Короткі привітання зі святом для смс

Країн багато на великій карті,

Та серед них — вона, твоя єдина.

Її люби й будь завжди на варті,

Бо це твоя земля, це Україна. Зі святом!

Пишаймося Вітчизною! З Днем Незалежності України! Багатирського здоров’я, козацького запалу, і довгої, як Чумацький шлях, життєвої дороги!

Нехай віра в себе завжди тримає тебе на хвилі успіху, а любов до України зігріває краще за літнє сонце. Прийми вітання з Днем незалежності України!

Хай живе вільна Україна! Миру. злагоди, здоров’я, достатку ! Нехай сім’ї Ваші родина підтримує, країна — цінує, свята будуть веселими, а щастя — безмежним! Зі святом!

З Днем Незалежності щиро вітаю!

Миру, щастя, злагоди бажаю!

Окрім привітань на словах, держава вітає наших ветеранів і на ділі. Читай, як отримати виплати ветеранам до Дня Незалежності 2025.

