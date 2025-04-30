Економія

Виплата ветеранам до Дня Незалежності 2025: суми і хто може отримати

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 12:00
Виплати до Дня Незалежності
Фото Pixabay
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