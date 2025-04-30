Виплата ветеранам до Дня Незалежності 2025: суми і хто може отримати

В Україні вже досить довго практично не існує свят через повномасштабну війну й безупинні бої за нашу спільну свободу. Проте День Незалежності України після 24 лютого 2022 року набув нового значення, а тому викликає чимало щемких емоцій.

А щоб ті, хто віддав усе можливе, аби наша країна жила та продовжувала боротися, відчули справедливе ставлення до себе, Кабмін затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності.

У Кабінеті міністрів України підтримали одноразову матеріальну допомогу для ветеранів та постраждалих від війни. Як і хто з ветеранів та постраждалих може отримати виплату та яка її сума? Про все детально розповідаємо в матеріалі.

Виплата ветеранам до Дня Незалежності 2025: хто отримає

Разова грошова допомога до Дня Незалежності України нараховується щорічно ветеранам війни та деяким іншим категоріям громадян. Порядок та розміри нарахувань визначає Кабмін. У 2025 році виплати залишилися такими, як були торік.

Про виплати для ветеранів на День Незалежності розповів постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Крім ветеранів війни, претендувати на виплату зможуть жертви нацистських переслідувань.

Одноразову виплату перед святом отримають ті, на кого поширюється закон Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, а також Про жертв нацистських переслідувань.

Розмір виплат різний, і коливається від 450 до 3100 гривень.

Отримати фінансову допомогу зможуть люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні, яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років, в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І група — 3100,00 гривень;

II група — 2900,00 гривень;

III група — 2700,00 гривень.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні у концтаборах і гетто, народжені у концтаборах — до Дня Незалежності отримають по 1000 грн.

Люди з особливими заслугами перед Батьківщиною отримають по 3100 грн.

650 гривень до Дня Незалежності цьогоріч отримають члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 ст. 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Також їх можуть отримати дружини/чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, війни, або ж жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Однак важливо розуміти, що на виплату можуть розраховувати лише ті чоловіки чи дружини, які не одружилися вдруге.

Учасники війни, колишні вʼязні концтаборів і гетто, а також ті, кого вивезли на примусові роботи, діти партизанів і підпільників до Дня Незалежності отримають виплату 450 грн.

Як податися на виплату

Саму виплату мають провести до 24 серпня 2025 року. Грошову допомогу до свята Незалежності виплачують щороку.

Особам, які отримують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання, грошові виплати призначатимуться в автоматичному режимі, без особистого звернення до органів Пенсійного фонду України, — пояснюють у ПФУ.

А ветерани, які працюють чи проходять службу, і не є пенсіонерами, отримають виплату на небюджетні рахунки військових частин чи організацій, де працюють ветерани, на підставі поданих заяв.

Тим, хто має право на виплату, однак не є пенсіонером чи ветераном, потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду у довільній формі. Виплату проведуть за місцем проживання на рахунок в уповноваженому банку.

Раніше ми розповідали про виплату військовим на соціально-побутові потреби.

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