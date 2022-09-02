Економія

Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Вересня 2022, 15:27
Як оформити субсидію

Більше новин
Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція
А гарні новини все ж є! ТОП-7 ключових подій літа 2022, які зігріли душу українцям
Спортсмен Антон Коссе про порятунок юних боксерів
Це мої діти, вони прийдуть — історія тренера з боксу Антона Коссе, який із підопічними вирвався з окупованого Маріуполя
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Рада запровадила Мораторій на підвищення тарифів на тепло
Закон про мораторій на підвищення тарифів — що це означає та чого чекати взимку?
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рада запровадила Мораторій на підвищення тарифів на тепло
Закон про мораторій на підвищення тарифів — що це означає та чого чекати взимку?
Субсидія для безробітних — як отримати
Субсидія на оплату комунальних послуг для безробітних: як її отримати
Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція
Краще підготуватися, ніж замерзати. Які можливі труднощі опалювального сезону-2022
Програма утеплення будинків — що це та як отримати
Програма утеплення будинків для киян: хто та як отримає допомогу від міста

Відео
Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція

А гарні новини все ж є! ТОП-7 ключових подій літа 2022, які зігріли душу українцям
0:02:48
Екологічна криза в Одеській області - через війну гинуть дельфіни
Тисячі дельфінів загинули у Чорному морі — злочинна війна призводить до екологічної катастрофи
Як пройшла місія МАГАТЕ та які її результати
Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: російські маніпуляції, перші результати та чого чекати далі
0:03:30
Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція
Город посеред міста: першу вирощену полуницю продали на аукціоні за 1700 грн
0:04:51
Як пройшло 1 вересня у школах України
Хтось — за партами, а хтось — в укритті: як пройшов Перший дзвоник в українських школах
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 2 вересня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 2 вересня
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: зізнається у мародерстві
Окупант зізнається у грабежі українських домівок: перехоплені розмови російських військових
0:03:46
Історія Наталії Чіповської про евакуацію та фільтрацію
Пережила вибухи, окупацію та фільтрацію! Історія українки, яка цілий місяць їхала з Бердянська до Запоріжжя
0:02:37
Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС - перша офіційна заява
Ми зібрали багато важливої інформації — місія МАГАТЕ нарешті дісталась ЗАЕС: перші висновки
0:38:35
Олексій Данілов
Багато невідомого та секретного скоро стане явним: секретар РНБО Данілов про депутатів та звільненням азовців
Більше відео
пенсія за кордоном
Читати далі
Чи будеш ти отримувати пенсію, якщо живеш за кордоном? Відповідь Пенсійного фонду
Чи можна вилікуватися від психічного розладу назавжди
Читати далі
“Чи можна вилікуватися від психічного розладу назавжди? Чи маю я постійно приймати ліки?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь