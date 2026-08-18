Для тебе Економія

Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція

Богдана Макалюк, журналістка сайту 18 Серпня 2026, 11:00 2 хв.
Дія субсидія

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