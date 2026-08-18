Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція

Один з найлегших способів оформити субсидію — зробити це через Дію.

Для цього не потрібно стояти у довжелезних чергах. Ба більше, навіть виходити з дому потреби немає.

Усе розповідаємо покроково. Дізнайся, як оформити субсидію через Дію — у матеріалі.

Як оформити субсидію через Дію Авторизуватися у Дії

Авторизуємося на порталі diia.gov.ua.



Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID.



Обираємо в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога.



Далі обираємо пункт Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі.

Заповнити заяву на субсидію У заяві зазначити адресу, за якою хочемо отримати субсидію; чи маємо заборгованість за комунальні послуги; обираємо, на які саме ЖКП нам потрібна пільга (можна обрати кілька).



Потім треба вказати номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Обрати спосіб отримання субсидії З двох запропонованих варіантів — на банківську картку чи на відділення Укрпошти — обираємо найзручніший. Завантажити скани чи фото документів у разі потреби Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо. Перевірити правильність даних, поставити електронний підпис та надіслати Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення.



Заяву можуть розглядати впродовж місяця.



Субсидія на більшість комунальних послуг продовжуватиметься автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінюється.

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