Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція

Цьогоріч опалювальний сезон обіцяє бути непростим. Тож, аби пройти його без проблем, українцям радять заздалегідь подбати про утеплення власної оселі.
А людям, які мають право на субсидію, більше не доведеться годинами стояти у черзах на оформлення. Адже це можна швидко й комфортно зробити вдома самостійно через застосунок Дія.
Усе розповідаємо покроково.
Авторизуємося на порталі diia.gov.ua.Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID.Обираємо в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога.Далі обираємо пункт Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі.
У заяві зазначити адресу, за якою хочемо отримати субсидію; чи маємо заборгованість за комунальні послуги; обираємо, на які саме ЖКП нам потрібна пільга (можна обрати кілька).Потім треба вказати номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.
З двох запропонованих варіантів – на банківську картку чи на відділення Укрпошти – обираємо найзручніший.
Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах, тощо.
Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення.Заяву можуть розглядати впродовж місяця.Субсидія на більшість комунальних послуг продовжуватиметься автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінюється.
Субсидія — це, звичайно, добре, але приємніше, коли й у платіжках сума менша.
Для цього потрібно навчитися заощаджувати. Хочемо нагадати, що раніше ми розповідали, як облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні.