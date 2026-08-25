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Дитину до 14 років можна зняти з місця проживання онлайн: у Дії запустили нову послугу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
Нова послуга в «Дії»: як онлайн зняти дитину до 14 років з місця проживання

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