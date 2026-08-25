Дитину до 14 років можна зняти з місця проживання онлайн: у Дії запустили нову послугу

На порталі Дія запустили нову послугу для батьків — тепер дитину до 14 років можна зняти з місця проживання онлайн. Для цього один із батьків може дистанційно надати свою згоду, а особиста присутність під час оформлення не потрібна.

Новою можливістю також можуть скористатися батьки, які хочуть одночасно зняти з реєстрації себе та малолітню дитину. Це, зокрема, може бути актуально під час продажу житла або коли один із батьків перебуває за кордоном чи проходить службу.

Як зняти дитину з місця проживання через Дію

Для оформлення послуги потрібно авторизуватися на порталі Дія та перейти до розділу Послуги → Усі послуги → Зміна місця проживання → Знятися з місця проживання.

Після цього необхідно перевірити особисті дані та за потреби оновити їх в електронному кабінеті. Далі потрібно вказати, чи є у вас діти та чи маєте статус військовозобов’язаного.

Наступний крок — обрати, кого саме потрібно зняти з місця проживання: лише дитину або себе разом із дитиною.

Якщо оформлення стосується дитини, потрібно перевірити її дані та зазначити інформацію про другого з батьків. Він або вона має надати згоду онлайн.

Після цього заяву необхідно підписати за допомогою Дія.Підпису або КЕП та сплатити адміністративний збір.

Хто може скористатися послугою

Онлайн-зняття дитини з місця проживання доступне за таких умов:

дитині ще не виповнилося 14 років;

обидва батьки є громадянами України;

у батьків є РНОКПП та Дія.Підпис або КЕП;

дитина має українське свідоцтво про народження.

Після досягнення 14 років дитина може подавати заяву самостійно.

Чи доступна послуга для військовозобов’язаних

Для військовозобов’язаних онлайн доступне лише зняття з місця проживання дитини.Водночас одночасно зняти з реєстрації себе та дитину через портал Дія їм наразі не можна.

У такому випадку отримати послугу можна через ЦНАП.

Проєкт реалізується в межах програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії.

Ініціативу втілюють у співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки, Державною міграційною службою України та ДП Документ.

Головне фото: Дія.

Якщо ти маєш статус ВПО і тебе цікавить, чи потрібно переоформлювати відповідну довідку, читай у нашому матеріалі, чи потрібно знову оформлювати.

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