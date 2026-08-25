Підготовка до зими: у Києві оновлюють дані про маломобільних людей

У Києві перед черговою зимою в умовах повномасштабної війни з Росією оновлюють наявні дані про маломобільних мешканців столиці на випадок надзвичайних ситуацій. Наразі з’ясовуються фактичні місця проживання цих людей та уточнення необхідної їм допомоги.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє видання РБК-Україна, посилаючись на отриману відповідь від Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Підготовка Києва до зими: що відомо

У Києві зараз актуалізують дані про маломобільних мешканців міста на випадок надзвичайних ситуацій взимку. Йдеться про одиноких людей старшого віку, людей з інвалідністю, сім’ї, де виховують дітей з інвалідністю. Загалом — це близько 26 тис. одиноких людей старшого віку та понад 160 тис. людей з інвалідністю, зокрема близько 15 тис. дітей.

Однак, наявність людини у певній категорії не означає, що цю людину доведеться переміщати, наразі визначатимуть реальні потреби мешканців Києва.

— Місто не формує списки людей для “виселення” у разі масштабного знеструмлення міста. Наразі йдеться про актуалізацію інформації про фактичне місце проживання людей із маломобільних груп, яким у разі потреби може знадобитися додаткова допомога у разі надзвичайної ситуації, — пояснюють у КМДА.

Де саме можуть тимчасово розселити людей, визначать вже залежно від потреб конкретних людей та поточної ситуації.

У КМДА зазначають, якщо людина вже перебуває під соціальним супроводом територіального центру або районного управління соціальної та ветеранської політики, не потрібно ще раз звертатися для внесення інформації.

Надзвичайна ситуація в Києві: який план дій

У випадку надзвичайної ситуації в Києві міські служби завдяки актуальній інформації зможуть оперативно зв’язатися з маломобільною людиною та організувати необхідну допомогу. Зокрема, може йтися про тимчасове переміщення. Але наразі не називається остаточна кількість людей, які потребуватимуть цього, а також конкретні місця для можливих потреб.

Повідомляється, що також не передбачається окрема стаття видатків місцевого бюджету на формування переліків або тимчасове переміщення людей. Підготовчі заходи та забезпечення підтримки можуть реалізовуватися, зокрема, за рахунок благодійних та міжнародних організацій.

У КМДА зазначають, що йдеться про підготовку до різних можливих надзвичайних ситуацій взимку, а не про прогнозування одного конкретного сценарію.

Раніше ми писали про те, якою може бути зима 2026-2027 в умовах п’ятого року повномасштабної війни.

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