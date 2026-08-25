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Підготовка до зими: у Києві оновлюють дані про маломобільних людей

Марина Слизовська 25 Серпня 2026, 15:00 2 хв.
Маломобільні люди Київ
Фото Pexels

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