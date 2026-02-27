Виплати матері-одиначці у 2026: розмір та необхідні документи для отримання допомоги

Система соціальної підтримки в Україні зазнала суттєвих трансформацій, спрямованих на цифровізацію та адресність виплат. Для тисяч жінок, які самостійно виховують дітей, державна допомога залишається критично важливим ресурсом.

Цьогоріч механізм нарахувань став гнучкішим завдяки впровадженню базової соціальної допомоги, яка об’єднала кілька старих видів виплат, та оновленню прожиткового мінімуму. Читай в матеріалі, які передбачені виплати матері-одиначці у 2026 році та який розмір цієї допомоги.

Виплати матері-одиначці у 2026: необхідні документи

Право на виплати мають одинокі матері або батьки (які не перебувають у шлюбі), а також одинокі усиновлювачі. Ключовою умовою є відсутність запису про батька у свідоцтві про народження дитини або його внесення зі слів матері. Також допомога призначається в разі смерті одного з батьків, якщо родина не отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Для оформлення знадобляться:

заява встановленої форми (ПКМУ 765);

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням окремих видів соціальної допомоги (ПКМУ 765);

довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в Державних реєстрах;

виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;

свідоцтво про народження дитини;

копія рішення про усиновлення (для усиновлювачів).

Подати документи можна як фізично (через ЦНАП або сервісні центри Пенсійного фонду), так і дистанційно — через портал чи застосунок Дія, а також вебпортал електронних послуг ПФУ.

Виплати матері-одиначці у 2026: розміри допомоги

Сума допомоги на дитину одинокій матері розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні шість місяців.

У 2026 році встановлено такі максимальні межі виплат (якщо дохід сім’ї нульовий):

2 817 грн — на дітей віком до 6 років;

3 512 грн — на дітей віком від 6 до 18 років (або до 23 років, якщо дитина навчається на денній формі).

Наприклад, якщо мати виховує 3-річну дитину і її середній дохід на особу становить 2 000 грн, розмір допомоги становитиме 817 грн (2817 – 2000). Якщо ж дохід на особу перевищує прожитковий мінімум, спеціальна виплата на дитину може бути нульовою, проте сім’я все одно може претендувати на інші види підтримки.

Найважливішим нововведенням стала базова соціальна допомога. Вона створена для підтримки малозабезпечених сімей за новою формулою. Тепер розрахунок базується на фіксованій сумі — 4 500 грн на першого члена сім’ї та на кожну дитину.

Для матері з однією дитиною сумарна базова величина становить 9 000 грн. Якщо реальний заробіток родини становить 5 000 грн, то сума базової допомоги складе 4 000 грн. Це дозволяє одиноким матерям отримувати значно більшу підтримку, ніж за старою системою, особливо якщо їхній власний дохід є мінімальним.

На скільки призначаються виплати матері-одиначці у 2026

Допомога призначається на 6 календарних місяців, після чого потрібно оновлювати декларацію про доходи. Гроші виплачуються на кожну дитину окремо.

Важливо знати, що якщо одинока мати зареєструє шлюб, вона зберігає право на виплати на дітей, народжених до шлюбу, за умови, що новий чоловік їх не усиновив. Виплати припиняються лише у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

