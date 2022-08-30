Не вистачає стажу до пенсії? Як докупити та скільки це коштуватиме

Багато українців через повномасштабну війну були змушені залишити своє місце роботи. Серед них були й ті, кому залишилося зовсім трішки до пенсії.

Оскільки без необхідного стажу неможливо отримати пенсію, а допрацювати на попередньому місці роботи у багатьох просто немає можливості, то його можна докупити й все ж отримати заслужені виплати.

Для цього треба укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як докупити стаж: інструкція

Докупити стаж можна, якщо офіційно ти не працював (-ла) у певні періоди з 01.01.2004 року, а також не належав (-ла) до категорії застрахованих осіб. За період до 2004 купити стаж неможливо.

Договір про добровільну сплату єдиного внеску ти можеш укласти за своїм місцем проживання. Для цього звернися до податкового органу з необхідним пакетом документів:

заява відповідної форми, копія трудової книжки (за наявності), виписка з системи персоніфікованого обліку (ОК-5), копія документа, що посвідчує особу.

Скільки коштуватиме стаж?

Щоб купити стаж, необхідно оформити договір та сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Він не може бути меншим від мінімального страхового внеску, тож на сьогодні сума щомісячного платежу дорівнюватиме 1430 грн.

У системі державного соціального страхування існує два види договорів, які ти можеш оформити:

Щомісячна поступова сплата єдиного соціального внеску. Такий договір укладається не менш ніж на рік, а сума місячного платежу складатиме 1430 грн. Одноразова сплата єдиного соціального внеску. Тобто, купівля стажу, якого бракує, одразу. Нагадаємо, що стаж можна купувати за період з 01.01.2004 року.

Оплата здійснюється однією сумою за весь період стажу протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.

У другому випадку сума внеску за кожен місяць стажу вдвічі більша: мінімальний страховий внесок помножений на коефіцієнт 2. Тобто, за місяць стажу доведеться платити 2860 грн.

Якщо ти не знаєш, якою буде пенсія і чи треба купувати додатковий стаж, тоді читай про те, як розрахувати пенсію самостійно.

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