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Що нового в iOS 27: Siri, штучний інтелект та інші нові функції

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 17:00 4 хв.
Що нового в iOS 27: всі головні зміни та нові функції
Фото Pexels

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