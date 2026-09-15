Що нового в iOS 27: Siri, штучний інтелект та інші нові функції

Вже 14 вересня власники яблучних смартфонів отримали доступ до наймасштабнішого оновлення року. Розробники з Купертіно зробили ставку на глибоку інтеграцію штучного інтелекту, оновлення інтерфейсу та довгоочікувані функції, які мають зробити користування iPhone ще зручнішим.

Тож, які нові функції оновлення iOS 27 отримали власники сумісних моделей і які можливості варто випробувати після оновлення — розбираємося далі.

iOS 27: що нового в Siri та роботі зі штучним інтелектом

Головна зірка цього релізу — повністю переосмислена Siri AI, яку створили в партнерстві з Google із використанням потужної бази Gemini. Тепер голосовий асистент не просто відповідає на запити, а буквально розуміє контекст твого життя, аналізуючи листи, календар та повідомлення.

У новому оновленні iOS 27 Siri отримала власний окремий застосунок із синхронізацією через iCloud. А найцікавіше — вона тепер бачить через камеру та може підказувати інформацію в режимі реального часу.

Проте є кілька нюансів щодо запуску ШІ-функцій:

спочатку розумна Siri розмовлятиме лише англійською. У жовтні мають додати іспанську, французьку, корейську, японську та португальську;

через бюрократичні обмеження Apple Intelligence поки не працюватиме в країнах ЄС та Китаї;

як попередила Ліліан Рінкон, віцепрезидентка з маркетингу ШІ в Apple, на деякі складні функції діятимуть щоденні ліміти, адже вони потребують значних серверних потужностей.

iOS 27: як змінився дизайн

Візуальна частина системи також отримала помітне оновлення. Дизайн Liquid Glass став ще стильнішим: іконки виглядають чіткішими, а гра світла й тіней — м’якшою. У налаштуваннях навіть з’явився спеціальний повзунок, яким можна регулювати рівень прозорості інтерфейсу під свій смак.

iOS 27: які зміни у камері

Але найбільше уваги привертають нові можливості для роботи зі світлинами та швидкодії. Серед того, що нового в iOS 27, — такі функції:

ШІ дозволяє змінювати кут зйомки вже на готовому фото та навіть домальовувати фон навколо об’єкта, якщо кадр вийшов занадто вузьким;

Тепер можна в один тап видалити з кадру випадкових перехожих чи сміття, причому нейромережа має зберігати текстуру фону та природні тіні;

Застосунки відкриваються на 30% швидше, а файли через AirDrop відправляються майже миттєво — швидкість зросла на 80%;

У меню Звуки та гаптика з’явився окремий повзунок для будильника. Більше не потрібно хвилюватися, що ти проспиш роботу через зменшену загальну гучність дзвінка.

iOS 27: додаткові функції

Крім того, експерти, зокрема Кейсі Гілл із Tom’s Guide відзначають, що нові функції iOS 27 стосуються, і оновлення автоматизацій. Тепер складні команди для смартфона можна прописувати звичайними словами, ніби ти спілкуєтеся з живою людиною.

Застосунок Паролі отримав нові можливості. У зв’язці з Safari та Apple Intelligence він може знаходити слабкі паролі й допомагати їх виправляти. Система також здатна авторизуватися на сайті, перехоплювати код із пошти чи SMS, створювати надійний пароль і зберігати його в iCloud.

Відтепер можна ділитися своєю геолокацією на певний час — наприклад, рівно на чотири дні та шість годин. Якщо ж потрібно приховати своє місцезнаходження до кінця дня, це можна зробити без сповіщень для друзів.

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Хто зможе встановити iOS 27

Список підтримуваних пристроїв приємно вражає. Оновитися зможуть власники смартфонів, які підтримують нову версію операційної системи.

Підтримувані моделі:

iPhone SE, починаючи з 2-го покоління;

уся лінійка iPhone 11, 12, 13 та 14;

новіші моделі: iPhone 15, 16, 17 та 18.

Важливий момент: щоб користуватися просунутими ШІ-можливостями Siri, знадобиться щонайменше iPhone 15 Pro. А найпотужніші нейромережі та нові реалістичні голоси асистента будуть доступні ексклюзивно на флагманах iPhone 17 Pro, майбутньому iPhone Air та iPhone 18 Pro.

Отже, якщо тебе цікавить, що нового в iOS 27, оновлення пропонує зміни не лише в дизайні, а й у роботі зі штучним інтелектом, фотографіями, паролями, геолокацією та повсякденними функціями iPhone.

Щоб оновитися, традиційно зайдіть у Параметри — смартфон сам надішле відповідне сповіщення. Перед встановленням нової ОС не забудь підключитися до стабільного Wi-Fi та обов’язково зробити резервну копію даних.

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