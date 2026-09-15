Стиль життя Свята

Церковний календар на жовтень 2026: свята та поминальні дні за новим стилем

Марина Слизовська, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 16:00 4 хв.
церковний календарь на жовтень 2026 по новому
Які церковні свята у жовтні 2026 Фото Unsplash

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