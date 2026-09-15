Церковний календар на жовтень 2026: свята та поминальні дні за новим стилем

Головним церковним святом жовтня є Покров Пресвятої Богородиці. Це особливий день для України, оскільки Покрова була одним із найголовніших свят для запорозьких козаків, також цього дня було засновано Українську повстанську армію у далекому 1942-му. А у сучасності ми відзначаємо на Покрову День захисників і захисниць України.

Дивись повний церковний календар свят на жовтень 2026 у нашому матеріалі.

Головні церковні свята у жовтні 2026

1 жовтня — Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії

Це велике християнське свято символізує невидиму опіку Діви Марії над людьми, які потребують її захисту.

Історія свята пов’язана із ризою (вбранням) Богородиці, яка зберігалась у Влахернській церкві Константинополя. У VII столітті до міста з усіх боків підступали ворожі війська, через що Константинополь опинився в блокаді. З суходолу він був добре захищений, тому його атакували з боку водойми і нападники зрештою змогли зійти на берег. Вони відтіснили оборонців Константинополя до Влахернської церкви, але цим планам не судилося збутися — нападники потрапили до пастки та були знищені.

На думку місцевих, їх врятувала риза Богородиці. Невдовзі після події було складено перший акафіст (хвалебний церковний гімн) Божій Матері.

У VIII столітті Константинополь знову оточили нападники. Містяни провели молебень у Влахернській церкві і в день Успіння Діви Марії нападники відступили від міста. Частина ворожого флоту загинула у раптовій бурі на морі.

Згідно із переказами, під час молебню у Влахернській церкві святий Андрій Блаженний побачив Богородицю, яка молилася за містян. Потім Вона зняла омофор та накрила ним присутніх у храмі людей — тим самим зробила їх невидимими для ворогів.

Поминальні дні у жовтні 2026

24 жовтня — Дмитрівська батьківська субота

Дмитрівська субота передує дню пам’яті великомученика Димитрія Солунського (покровителя воїнів) — 26 жовтня. На Дмитрівську суботу варто молитися за упокій душ померлих та пригадувати їхню спадщину. Вірянам можна відвідати храм, щоб взяти участь в поминальній літургії, а після — у Панахиді. Цього дня прийнято писати записки з іменами покійних, щоб потім священник зачитав їх під час богослужіння.

Цей день ще називають родинною або дідовою суботою. Традиційно цього дня було прийнято справляти осінні поминки померлих.

Після відвідування храму, треба прийти на могили рідних та навести там порядок. Також цього дня у родинах проводять поминальні трапези після відвідування кладовища.

Церковний календар на жовтень 2026: дати за новим стилем

1.10 — Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії

2.10 — Священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та преподобного Андрія

3.10 — Священномученика Діонісія Ареопатіга

4.10 — Священномученика Єротея, єпископа Атенського та преподобного Франциска Асизького

5.10 — мучениці Харитини

6.10 — апостола Томи

7.10 — мучеників Сергія і Вакха

8.10 — преподобної Пелагії

9.10 — апостола Якова Алфеєва

10.10 — мучеників Євлампія та Євлампії

11.10 — апостола Филипа, диякона; преподобного Теофана, єпископа Нікейського

12.10 — мучеників Прова, Тараха та Андроніка; преподобного Косми

13.10 — мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки

14.10 — преподобної Параскеви Терновської; мучеників Назарія та ін.

15.10 — преподобного Євтимія; преподобномученика Лукіяна

16.10 — мученика Лонгіна, сотника

17.10 — пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського

18.10 — апостола та євангеліста Луки

19.10 — священномученика Теодора Ромжі; пророка Йоіла; мученика Уара;

20.10 — великомученика Артемія

21.10 — преподобного Іларіона Великого

22.10 — святого Аверкія, єпископа Єрапольського

23.10 — апостола Якова, брата Господнього

24.10 — мучеників Арети та ін.

25.10 — мучеників Маркіяна та Мартирія

26.10 — великомученика Димитрія Мироточця

27.10 — мученика Нестора; мучениць Капітоліни та Єротіїди

28.10 — мучеників Терентія і Неоніли; мучениці Параскеви, що в Іконії

29.10 — преподобної Анастасії; преподобного Аврамія Ростовського

30.10 — мучеників Зиновія і Зиновії

31.10 — апостолів Стахія, Амплія та ін.; мученика Елімаха.

Раніше ми розповідали, як молитися зранку, дали тексти ранкових молитов — канонічних і своїми словами.

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