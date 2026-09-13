Стиль життя Свята

Воздвиження Хреста Господнього 2026: історія та традиції одного з найбільших церковних свят

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 13 Вересня 2026, 20:00 3 хв.
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Воздвиження Хреста Господнього 2025 Фото Pexels, Unsplash

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