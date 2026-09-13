Воздвиження Хреста Господнього 2026: історія та традиції одного з найбільших церковних свят

Одне з 12 найбільших православних церковних свят — Воздвиження Хреста Господнього, або ж Хрестовоздвиження.

Віряни відзначають цей день 14 вересня (за старим календарем 27 вересня), щоб прославити одну з християнських святинь.

Яка історія Воздвиження Хреста Господнього

Багато хто пам’ятає історію про судилище над Ісусом Христом на Голгофі. Однак після цих подій хрест, на якому був розіп’ятий Спаситель, був загублений.

І лише майже за чотири століття після подій святиню знайшли завдяки рівноапостольній цариці Олені, яка була матір’ю імператора Костянтина. Жінка спеціально вирушила в Єрусалим, щоб знайти хрест, але під час розкопок вдалось виявити аж три подібні знахідки.

Щоб віднайти той самий хрест, було вирішено перевірити усі розп’яття. Кожне з них прикладали до хворої жінки, та лише одне змогло зцілити її. Це був той хрест, який шукала Олена.

Тоді одну його частину відправили до Константинополя, де згодом вона загубилась. Інша лишилась на горі, де возвели Храм Воскресіння Христового, або Храм Гробу Господнього.

Відзначати свято почали після того, як було здійснено воздвиження віднайденого хреста, що відбулося саме наприкінці вересня.

Традиції на свято Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього раніше прирівнювалося за значенням до Страсної П’ятниці, тому за традицією у цей період було заведено дотримуватись посту.

Зараз на день Воздвиження Хреста Господнього проводяться урочисті служби, що тривають тиждень. У храмах виставляють на видне місце символ Животворящого Хреста. До нього віряни можуть підходити та прикладатись.

Крім того, під час молитви можна просити міцного здоров’я, благополуччя, а також захисту від темних сил. Однак робити це потрібно з чистими помислами.

До того ж у цей день можна зібратись зі своєю сім’єю, щоб вшанувати святиню, та зробити святковий стіл з пісними стравами.

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

Дотримуючись посту, у цей день не можна їсти м’ясо, яйця і молочні продукти — це буде вважатись гріховним діянням.

Використовувати лайливі слова теж заборонено.

Заборонено сваритись із рідними, а також мстити та пускати заздрощі у свою душу.

Вирушати в дорогу, ходити в гості або гуляти в лісі цього дня теж не варто, оскільки наші предки боялись, що у свято нечиста сила виповзає на землю.

А ще Вікна ділилися переліком церковних свят у вересні 2026.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!