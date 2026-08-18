Церковний календар на вересень 2026: початок нового року та головні свята

З 1 вересня за новоюліанським календарем розпочинається новий церковний рік.

У давні часи цей день означав початок збору врожаю, люди дякували Богу за земні плоди й розпочинали новий річний цикл.

А от духовний зміст вересня полягає в оновленні: віряни моляться про мир та благословення для землі.

Символічно, що першим великим святом нового церковного року є Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня, яке символізує “початок людського спасіння”.

Церковний календар на вересень 2026 — читай у матеріалі.

Головні церковні свята у вересні 2026

8 вересня — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці й Приснодіви Марі

Це день народження Діви Марії, що відкриває новий церковний рік. У народі свято називали Другою Пречистою або Жіночим днем. Дівчата вмивалися джерельною водою до сходу сонця для краси, а жінки випікали коровай, який не різали ножем, а ламали руками. Головним символом дня була калина: її ягодами прикрашали оселю та заварювали цілющий чай.

14 вересня — Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього

Свято присвячене віднайденню в Єрусалимі Хреста, на якому розп’яли Ісуса. Це єдине з дванадцяти найбільших свят із суворим одноденним постом. У народі день звали Здвиженням, вірили, що земля замикається на зиму. Існувала сувора заборона ходити до лісу, адже вважалося, що плазуни збираються у зграї й ховаються під землю до весни, тому опинитися на їхньому шляху було небезпечно.

17 вересня — святої мучениці Софії та трьох її дочок — Віри, Надії й Любові

День пам’яті римських мучениць II століття, які не зреклися віри. Цікаво, що імена дочок є буквальним перекладом чеснот з грецької (Пістіс, Елпіс, Агапе), а Софія означає Мудрість. У давнину ранок починали зі сліз — вважалося, що виплакані цього дня жалі відганяють хвороби від родини на рік. Також господині пекли святковий коровай, який їли всією сім’єю для миру в домі.

23 вересня — Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя

Подія вшановує дивовижне зачаття пророка у праведних Захарії та Єлисавети, які довгий час вважалися безплідними. Це одне з найдавніших свят, що відзначається ще з 5 століття. За легендою, Захарія через сумніви тимчасово втратив мову, тому день вважають застереженням від лихослів’я та пліток. Це особливе свято для родин, які хочуть бути батьками та чекають на малюка.

26 вересня — Переставлення святого апостола і євангеліста Івана Богослова

День пам’яті улюбленого учня Христа та автора Одкровення. Іван Богослов — єдиний із дванадцяти апостолів, який помер власною смертю у віці близько 100 років. У християнському мистецтві його символом є орел, що уособлює височінь духу. За народними прикметами, цей день вважався рубежем осені: якщо 26 вересня випадав перший сніг, то справжньої морозної зими чекали вже наприкінці листопада.

Церковний календар на вересень 2026: дати за новим стилем

1.09 — преподобного Симеона Стовпника та матері його; Собор Пресвятої Богородиці, що в Міясинах

2.09 — святого мученика Маманта; преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського

3.09 — святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; преподобного Теоктиста, сподвижника великого Євтимія

4.09 — святого священномученика Вавили, єпископа Антіохійського; святого пророка й боговидця Мойсея

5.09 — святого пророка Захарії, батька Івана Хрестителя; преподобної Терези з Калькутти

6.09 — святого мученика Євдоксія та тих, хто був із ним; преподобного Архипа

7.09 — святого мученика Созонта

8.09 — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Друга Пречиста)

9.09 — святих і праведних богоотців Йоакима й Анни; святого мученика Северіана

10.09 — святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори

11.09 — преподобної Теодори Олександрійської

12.09 — святого священномученика Автонома

13.09 — святого священномученика Корнилія сотника

14.09 — Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього

15.09 — святого великомученика Микити

16.09 — святої великомучениці Євфимії всехвальної

17.09 — святої мучениці Софії та трьох її дочок — Віри, Надії й Любові

18.09 — преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця

19.09 — святих мучеників Трофима, Савватія та Доримедонта

20.09 — святого мученика та сповідника великого князя Михаїла і боярина його Теодора, чернігівських чудотворців; святого великомученика Євстратія та тих, хто був із ним

21.09 — святого апостола Кодрата, що в Магнисії

22.09 — святого священномученика Фоки, єпископа Синопійського; святого пророка Йони; преподобного Йони, пресвітера

23.09 — Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя

24.09 — святого первомученика й рівноапостольного Теклі

25.09 — преподобної Євфросинії

26.09 — Переставлення святого апостола і євангеліста Івана Богослова

27.09 — святого мученика Калістрата та дружини його; преподобного Ніла, засновника й ігумена монастиря Криптоферратського

28.09 — преподобного сповідника Харитона; святого В’ячеслава, князя чеського; Собор преподобних отців Печерських, що спочивають у ближніх печерах; преподобного Антонія; блаженного священномученика Никити Будки

29.09 — преподобного Киріяка, самітника

30.09 — святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії.

Раніше ми писали, як молитися зранку, дали тексти ранкових молитов — канонічних і своїми словами.

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