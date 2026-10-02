Стиль життя Свята

День ангела Андрія: коли святкуємо та чим особливе імʼя

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 02 Жовтня 2026, 10:00 3 хв.
день ангела андрія
Фото Pexels

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