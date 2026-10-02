День ангела Андрія: коли святкуємо та чим особливе імʼя

У багатьох українських родинах ім’я Андрій — не просто традиційне, а й символічне. Воно несе у собі глибокий християнський сенс і пов’язане з одним із найбільш шанованих святих — апостолом Андрієм Первозваним.

З переходом Православної церкви України на новоюліанський календар частина традиційних дат змінилася. І саме тому важливо знати, коли тепер відзначати День ангела Андрія 2025, хто такий цей святий і як найкраще привітати знайомих зі святом.

День ангела Андрія за новим календарем

Після відмови від юліанського стилю на користь новоюліанського, багато вірян почали цікавитися зміною дат церковних свят. День пам’яті апостола Андрія Первозванного (головна дата для всіх, хто має ім’я) тепер відзначається 30 листопада за новим стилем (замість 13 грудня за старим календарем).

Окрім цієї основної дати, у 2026 році День ангела Андрія можна вшановувати також у такі дні, як:

15 квітня;

18 травня;

4 червня;

12, 30 липня;

19 серпня;

21, 23 вересня;

2, 17, 27 жовтня;

2 грудня.

Ці дні пов’язані із вшануванням пам’яті інших святих з ім’ям Андрій або згадкою про важливі події у житті апостола.

День ангела Андрія: що відомо про святого

Апостол Андрій, брат апостола Петра, був одним із перших, хто пішов за Христом, за що й отримав ім’я Первозваний. До цього він був учнем Іоана Хрестителя, а після зустрічі з Ісусом не лише сам став його послідовником, а й привів до нього інших.

Святий став свідком багатьох чудес, проповідей та воскресіння Христа. Після свята П’ятдесятниці він вирушив з місією благовістя на північ — до берегів Чорного моря та в Скіфію, де, за переказами, досяг київських пагорбів і благословив землю, передбачивши створення великого міста. Саме цей переказ став основою побудови Андріївської церкви в Києві — пам’ятки архітектури й духовності.

Апостол загинув мученицькою смертю, прийнявши розп’яття на хресті у формі літери Х, який згодом став відомий як хрест святого Андрія.

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Як привітати близьку людину з Днем ангела Андрія

У День ангела Андрія варто обовʼязково привітати найрідніших людей з їх святом та подарувати їм найтепліші слова.

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Андрію, з Днем твого небесного покровителя! Нехай святий Андрій веде тебе дорогою сили, мудрості та справжнього щастя. Бажаю тобі рішучості у справах, тепла в серці й таких емоцій, які надихають на нові звершення щодня!

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Андрію, сьогодні твій особливий день! Бажаю, щоб небеса дарували тобі підтримку в найважливіші моменти, а твій ангел-охоронець завжди був поруч — як найкращий друг, порадник і захисник. Міцного здоров’я, легкого серця й віри у власного покровителя!

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З іменинами, Андрію! Ти — як корабель, що завжди тримає курс на гідність і добро. Нехай твоє ім’я, сильне і благородне, завжди буде синонімом мужності, щирості та натхнення. Бажаю щодня нових приводів для гордості!

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Дорогий Андрію, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоє життя буде як вогонь — тепле, яскраве, живе. Щоб поруч були ті, хто цінує, любить і підтримує. А твій небесний захисник хай дарує сили, коли важко і навколо лише темрява.

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Андрію, щиро вітаю з іменинами! Нехай твоє серце завжди обирає правильний шлях, а ангел-охоронець тихо шепоче підказки, коли вагаєшся. Будь щасливим, будь сміливим і ніколи не зраджуй себе!

А коли ж святкуємо День ангела Анастасії — дізнайся у нашому іншому матеріалі.

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