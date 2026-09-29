Дні ангела у жовтні 2026 року: кого і коли вітати з іменинами

Іменини, або день ангела, — це день пам’яті святого, на честь якого ти отримав(-ла) своє ім’я. За християнською традицією цього дня вшановують святого покровителя, моляться та дякують за його заступництво.

Дату своїх іменин можна визначити за церковним календарем: знайти своє ім’я та обрати найближчий після дня народження день пам’яті свого святого.

Якщо протягом року таких дат кілька, можна відзначати їх усі або обрати одну, яку вважаєш своєю головною.

Які дні ангела у жовтні 2026 відзначатимемо цьогоріч — читай у матеріалі.

Календар днів ангела на жовтень 2026

В Україні церковні свята ПЦУ відзначають за новим календарним стилем. Щоб дізнатися важливі дати та дні пам’яті святих, варто орієнтуватися на офіційний православний церковний календар ПЦУ.

Саме на його основі ми склали список днів ангела на жовтень 2026 року, прибравши застарілі імена й залишивши звичні для сучасної української мови форми.

У кого будуть іменини у жовтні 2026 року за календарем ПЦУ

1 жовтня — Іван, Михайло, Роман

2 — Андрій, Давид, Костянтин, Юстина

3 — Денис, Іван

4 — Вероніка, Володимир, Павло, Петро, Стефан

5 — Григорій, Дем’ян, Денис, Матвій

6 — Фома

7 — Пелагея, Сергій, Юліан

8 — Пелагея

9 — Максим, Петро, Яків

10 — Ілля

11 — Зінаїда, Пилип

12 — Кузьма

13 — Микита

14 — Назар, Назарій, Параска

15 — Юхим

16 — Лонгин

17 — Андрій, Дем’ян, Кузьма

18 — Злата, Лука, Юліан

19 — Іван

20 — Артем

21 — Іларіон

22 — Анна, Денис, Єлизавета, Іван, Костянтин, Олександр

23 — Яків

24 — Панас

25 — Марк

26 — Дмитро, Панас

27 — Марк

28 — Арсен, Дмитро, Іван, Максим, Параска, Степан

29 — Анастасія, Анна, Марія

30 — Артем, Марк, Олена, Степан

31 жовтня — Петро.

Збережи собі посилання на цей календар днів ангела на жовтень 2026, щоб завжди знати, в який день привітати рідних, друзів чи колег з іменинами.

Можеш також заздалегідь зробити нотатки в телефоні, щоб точно не пропустити день ангела тих, хто тобі дорогий.

Читай також церковний календар на жовтень 2026: свята та поминальні дні за новим стилем.

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