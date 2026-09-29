Дни ангела в октябре 2026 года: кого и когда поздравлять с именинами

Именины, или день ангела, — это день памяти святого, в честь которого ты получил(-а) свое имя. По христианской традиции в этот день чтят святого покровителя, молятся и благодарят за его заступничество.

Дату своих именин можно определить по церковному календарю: найти свое имя и выбрать ближайший после дня рождения день памяти своего святого.

Если в течение года таких дат несколько, можно отмечать их все или выбрать одну, которую считаешь своей главной.

Какие дни ангела в октябре 2026 года будем отмечать в этом году — читай в материале.

Календарь дней ангела на октябрь 2026 года

В Украине церковные праздники ПЦУ отмечают по новому календарному стилю. Чтобы узнать важные даты и дни памяти святых, стоит ориентироваться на официальный православный церковный календарь ПЦУ.

Именно на его основе мы составили список дней ангела на октябрь 2026 года, убрав устаревшие имена и оставив привычные для современного украинского языка формы.

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У кого будут именины в октябре 2026 года по календарю ПЦУ

1 октября — Иван, Михаил, Роман

2 — Андрей, Давид, Константин, Юстина

3 — Денис, Иван

4 — Вероника, Владимир, Павел, Петр, Стефан

5 — Григорий, Демьян, Денис, Матвей

6 — Фома

7 — Пелагея, Сергей, Юлиан

8 — Пелагея

9 — Максим, Петр, Яков

10 — Илья

11 — Зинаида, Филипп

12 — Кузьма

13 — Никита

14 — Назар, Назарий, Параскева

15 — Ефим

16 — Лонгин

17 — Андрей, Демьян, Кузьма

18 — Злата, Лука, Юлиан

19 — Иван

20 — Артем

21 — Илларион

22 — Анна, Денис, Елизавета, Иван, Константин, Александр

23 — Яков

24 — Афанасий

25 — Марк

26 — Дмитрий, Афанасий

27 — Марк

28 — Арсен, Дмитрий, Иван, Максим, Параскева, Степан

29 — Анастасия, Анна, Мария

30 — Артем, Марк, Елена, Степан

31 октября — Петр.

Сохрани себе ссылку на этот календарь дней ангела на октябрь 2026 года, чтобы всегда знать, в какой день поздравить родных, друзей или коллег с именинами.

Можешь также заранее сделать заметки в телефоне, чтобы точно не пропустить день ангела тех, кто тебе дорог.

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