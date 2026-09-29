Дни ангела в октябре 2026 года: кого и когда поздравлять с именинами

Именины, или день ангела, — это день памяти святого, в честь которого ты получил(-а) свое имя. По христианской традиции в этот день чтят святого покровителя, молятся и благодарят за его заступничество.
Дату своих именин можно определить по церковному календарю: найти свое имя и выбрать ближайший после дня рождения день памяти своего святого.
Если в течение года таких дат несколько, можно отмечать их все или выбрать одну, которую считаешь своей главной.
Какие дни ангела в октябре 2026 года будем отмечать в этом году — читай в материале.
Календарь дней ангела на октябрь 2026 года
В Украине церковные праздники ПЦУ отмечают по новому календарному стилю. Чтобы узнать важные даты и дни памяти святых, стоит ориентироваться на официальный православный церковный календарь ПЦУ.
Именно на его основе мы составили список дней ангела на октябрь 2026 года, убрав устаревшие имена и оставив привычные для современного украинского языка формы.
У кого будут именины в октябре 2026 года по календарю ПЦУ
- 1 октября — Иван, Михаил, Роман
- 2 — Андрей, Давид, Константин, Юстина
- 3 — Денис, Иван
- 4 — Вероника, Владимир, Павел, Петр, Стефан
- 5 — Григорий, Демьян, Денис, Матвей
- 6 — Фома
- 7 — Пелагея, Сергей, Юлиан
- 8 — Пелагея
- 9 — Максим, Петр, Яков
- 10 — Илья
- 11 — Зинаида, Филипп
- 12 — Кузьма
- 13 — Никита
- 14 — Назар, Назарий, Параскева
- 15 — Ефим
- 16 — Лонгин
- 17 — Андрей, Демьян, Кузьма
- 18 — Злата, Лука, Юлиан
- 19 — Иван
- 20 — Артем
- 21 — Илларион
- 22 — Анна, Денис, Елизавета, Иван, Константин, Александр
- 23 — Яков
- 24 — Афанасий
- 25 — Марк
- 26 — Дмитрий, Афанасий
- 27 — Марк
- 28 — Арсен, Дмитрий, Иван, Максим, Параскева, Степан
- 29 — Анастасия, Анна, Мария
- 30 — Артем, Марк, Елена, Степан
- 31 октября — Петр.
Сохрани себе ссылку на этот календарь дней ангела на октябрь 2026 года, чтобы всегда знать, в какой день поздравить родных, друзей или коллег с именинами.
Можешь также заранее сделать заметки в телефоне, чтобы точно не пропустить день ангела тех, кто тебе дорог.
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