Как хранить облепиху: три способа заготовки ягоды на зиму

Правильная заготовка продуктов на зиму гарантирует, что в зимний сезон ты сможешь поддержать себя необходимыми витаминами и минералами прямо из холодильника. Сегодня мы собрали для тебя полезную информацию, как правильно хранить облепиху зимой.
Как хранить облепиху зимой
Облепиха содержит много полезных витаминов и отлично поддерживает организм в период холода и сезона ОРВИ. Это качественный источник важного для нашего иммунитета витамина С — в 100 г ягод содержится ориентировочно от 100-200 мг этого витамина в зависимости от времени сбора плодов.
Также добавить облепиху в свой рацион будет не лишним и ради витаминов А и Е, которые являются антиоксидантами. Кроме того, эта желтая ягода богата важными микроэлементами, в частности железом, магнием, марганцем и т.д.
Предлагаем рассмотреть несколько вариантов хранения облепихи на зиму, среди которых заморозка целых ягодок, перетирание с сахаром в виде пюре и сушка.
Как заморозить облепиху на зиму
- ягоды облепихи тщательно промой под проточной водой;
- затем полностью высуши их на бумажном полотенце;
- подготовь для заморозки чистые герметичные пакеты небольшого размера;
- наполни пакет сухими ягодами, но не доверху, потому что в процессе замораживания ягоды станут больше;
- сначала разложи пакеты в морозилке в один слой;
- через шесть часов их надо достать и втряхнуть, чтобы слипшиеся ягоды равномерно распределить внутри пакета;
- верни ягоды в морозку, теперь их уже можно сложить в несколько слоев;
- хранить облепиху в морозильнике можно до появления нового урожая.
Как хранить перетертую с сахаром облепиху
- 1 кг чистых и сухих ягод засыпь 1 кг сахара;
- измельчи облепиху блендером до однородной массы;
- эту смесь разложи в формы и оставь в морозилке на 6-8 часов;
- затем переложи в стерилизованные баночки и храни в холодильнике до 2-3 месяцев.
Как засушить облепиху на зиму
- чистые и сухие ягоды разложи ровным слоем на застеленный пергаментом противень;
- включи духовку с режимом конвекции на температуру до 60-70 градусов и оставь в ней ягоды на 2-3 часа, в зависимости от их сочности;
- периодически осторожно перемешивай облепиху для равномерного высушивания;
- высушенные плоды храни в чистой герметичной форме в сухом темном месте от 6 месяцев до одного года максимум.
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