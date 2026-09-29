Как хранить облепиху: три способа заготовки ягоды на зиму

Правильная заготовка продуктов на зиму гарантирует, что в зимний сезон ты сможешь поддержать себя необходимыми витаминами и минералами прямо из холодильника. Сегодня мы собрали для тебя полезную информацию, как правильно хранить облепиху зимой.

Как хранить облепиху зимой

Облепиха содержит много полезных витаминов и отлично поддерживает организм в период холода и сезона ОРВИ. Это качественный источник важного для нашего иммунитета витамина С — в 100 г ягод содержится ориентировочно от 100-200 мг этого витамина в зависимости от времени сбора плодов.

Также добавить облепиху в свой рацион будет не лишним и ради витаминов А и Е, которые являются антиоксидантами. Кроме того, эта желтая ягода богата важными микроэлементами, в частности железом, магнием, марганцем и т.д.

Предлагаем рассмотреть несколько вариантов хранения облепихи на зиму, среди которых заморозка целых ягодок, перетирание с сахаром в виде пюре и сушка.

Как заморозить облепиху на зиму

ягоды облепихи тщательно промой под проточной водой; затем полностью высуши их на бумажном полотенце; подготовь для заморозки чистые герметичные пакеты небольшого размера; наполни пакет сухими ягодами, но не доверху, потому что в процессе замораживания ягоды станут больше; сначала разложи пакеты в морозилке в один слой; через шесть часов их надо достать и втряхнуть, чтобы слипшиеся ягоды равномерно распределить внутри пакета; верни ягоды в морозку, теперь их уже можно сложить в несколько слоев; хранить облепиху в морозильнике можно до появления нового урожая.

Как хранить перетертую с сахаром облепиху

1 кг чистых и сухих ягод засыпь 1 кг сахара; измельчи облепиху блендером до однородной массы; эту смесь разложи в формы и оставь в морозилке на 6-8 часов; затем переложи в стерилизованные баночки и храни в холодильнике до 2-3 месяцев.

Как засушить облепиху на зиму

чистые и сухие ягоды разложи ровным слоем на застеленный пергаментом противень; включи духовку с режимом конвекции на температуру до 60-70 градусов и оставь в ней ягоды на 2-3 часа, в зависимости от их сочности; периодически осторожно перемешивай облепиху для равномерного высушивания; высушенные плоды храни в чистой герметичной форме в сухом темном месте от 6 месяцев до одного года максимум.

Ранее мы рассказывали о пользе облепихового масла в профилактике рака и диабета, укреплении здоровья сердца и глаз.

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