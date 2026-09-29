Стиль жизни Садоводство и огород

Когда лучше обрезать малину осенью или весной: как не ошибиться с терминами

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 сентября 2026, 19:00 3 мин.
Когда лучше обрезать малину осенью или весной – исчерпывающая инструкция для дачников
Фото Pexels

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