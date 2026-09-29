Когда лучше обрезать деревья — осенью или весной, чтобы не навредить саду

Обрезка деревьев — не просто способ омолодить сад. От нее зависит здоровье растений, много ли света внутри крон и будущий урожай.

Загущенный сад хуже проветривается, плоды могут мельчать, а болезни и вредители поселяются быстрее.

Но здесь важно не только знать, когда браться за секатор, но и правильно выбрать время. Так когда лучше обрезать деревья — осенью или весной?

Когда лучше обрезать деревья — осенью или весной

Опытные садовники считают, что осенняя обрезка подходит не для всех деревьев.

Особенно уместна она для яблонь и груш, если нужно убрать сухие или больные ветки. После плодоношения также обрезают некоторые ягодные кустарники, в частности смородину и малину.

В то же время с косточковыми культурами осенью лучше быть осторожными.

Вишня, слива и абрикос хуже переносят обрезку осенью, а большие свежие срезы могут дольше заживать.

Обычно обрезать деревья осенью начинают после опадания листьев, когда растение переходит в состояние покоя. В Украине это конец октября — ноябрь, но сроки, конечно, зависят от погоды и региона.

В первую очередь проводят санитарную обрезку: убирают сухие, поврежденные, больные и явно слабые ветки. Так дерево войдет в зиму с менее загущенной кроной, а весной ему не придется тратить силы на ненужные побеги.

Для работы лучше выбирать сухой день, когда температура еще не опустилась ниже примерно -5°C. Не стоит обрезать непосредственно перед сильными морозами: свежие срезы могут пострадать от холода, потрескаться и стать источником инфекций.

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Советы: когда лучше обрезать деревья весной

Для большинства плодовых деревьев весна — универсальное время для обрезки.

Яблони и груши можно обрезать до распускания почек.

можно обрезать до распускания почек. Весной также обрезают косточковые культуры — вишни, сливы, персики, абрикосы, причем желательно завершить все работы до цветения.

Ее проводят до того, как почки раскроются, когда уже нет сильных морозов, но дерево еще не вошло в активную фазу роста.

Ориентироваться только на календарь не стоит. В разных регионах сроки отличаются, поэтому главный ориентир — погода. Желательно, чтобы температура была стабильно выше 0°C, а день — сухим.

Весной хорошо удалять ветки, которые растут внутрь, пересекаются или загущают крону. Именно в этот период удобно омолаживать старые плодовые деревья.

Так когда все-таки лучше обрезать деревья — осенью или весной

Однозначного ответа на этот вопрос нет: все зависит от того, что именно нужно сделать.

Если хочешь убрать сухие, больные и поврежденные ветки, осень вполне подходит. Но делать это нужно после опадания листьев и до прихода сильных морозов.

Если же нужно сформировать крону, омолодить старые посадки, чаще стоит выбирать весну.

Есть и еще одно преимущество весны: после зимы хорошо видно, какие ветки пережили холод, а какие подмерзли. Их можно удалить во время основной обрезки.

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