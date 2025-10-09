Когда собирать айву и как сохранить ароматные плоды до весны

Обычно сезон айвы в Украине начинается в конце сентября и продолжается вплоть до ноября. Это зависит от региона, сорта и даже от того, каким выдалось лето — жарким или дождливым.

Когда лучше собирать айву и как её правильно хранить — читай в материале.

Когда собирать урожай айвы и как понять, что она созрела

В южных областях — Одесской, Херсонской, Николаевской — первые плоды созревают уже в начале осени.

В центральных и более северных регионах — на Киевщине, Полтавщине, Черкасщине — урожай начинают собирать ближе к середине или даже к концу октября.

Интересно, что айву срывают немного недозрелой — когда плод ещё плотный и твёрдый.

Такая айва доходит уже во время хранения — её аромат становится более насыщенным, а природная терпкость исчезает. Поэтому не стоит ждать, пока плоды перезреют на дереве.

Лучший момент для сбора — когда айва легко отделяется от ветки.

Тогда её аккуратно срывают, стараясь не надавить пальцами на кожицу, потому что она легко темнеет от прикосновения. И осторожно складывают в ящики.

Как правильно хранить айву

Хранить плоды нужно в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, идеально, если температура там держится в пределах +2-5 °C.

Это может быть подвал, погреб или нижняя полка холодильника.

В подвале плоды раскладывают в ящики в один-два слоя, перекладывают бумагой или опилками, чтобы они не касались друг друга. Так айву можно хранить до самой зимы, а иногда и до марта.

Ещё один секрет: айва — очень ароматная, и если положить её рядом с яблоками или грушами, она поделится своим запахом и сделает соседей ещё более душистыми.

А вот с другими фруктами её лучше долго не держать — она может способствовать их быстрому дозреванию.

Когда же айва немного отлежится, она станет идеальной для всего: варенья, компотов, выпечки и даже мяса. Поэтому собирай вовремя и наслаждайся ароматными блюдами!

