Стиль жизни Садоводство и огород

Когда собирать айву и как сохранить ароматные плоды до весны

Ольга Петухова, редактор сайта 09 октября 2025, 15:51 2 мин.
когда собирать айву
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь