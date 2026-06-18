Чем обработать помидоры от фитофторы: правила эффективной дезинфекции разными средствами

Фитофтора вызывает заболевание фитофтороз, которое сильно повреждает помидоры. Эта болезнь может уничтожить растение всего за несколько дней.

Чем обработать помидоры от фитофторы и какие для этого нужны средства — читай в материале.

Фитофтора на помидорах: как понять, что болезнь уже атаковала томаты

Фитофтору вычислить не так сложно, как кажется. В первую очередь смотрят на листья: они покрываются коричневыми пятнами и белым налетом.

Если ситуация усугубляется, они полностью желтеют и высыхают.

Также это видно по стеблям: они становятся немного темнее. А на плодах появляются темные пятна, от чего они погибают.

Чем обработать помидоры от фитофторы: правила ухода перед манипуляциями

Листья и плоды, на которых уже видна фитофтора, удаляют и сжигают. После обрезки нужно обязательно продезинфицировать секатор или ножницы. Также нужно поливать растения с самого утра, чтобы за день почва просохла.

Фитофтора на помидорах как бороться: народные способы

Листья на помидорах необходимо опрыскать молочной сывороткой. Для этого дела сыворотку необходимо развести в равных пропорциях с водой (делать это нужно ежедневно). Настой чеснока с марганцовкой. 100 г чеснока нужно залить стаканом воды и настаивать весь день. Потом раствор необходимо процедить, добавить воду и 1 г марганцовки. Этой смесью нужно опрыскивать томаты раз в две недели. Посыпь золой междурядья помидоров через десять дней после посадки. Затем процедуру необходимо повторить во время завязывания плодов. Опрыскивай раствором молока с йодом. Нужно взять литр обезжиренного молока и развести в 10 л воды. После этого добавь 15 капель йода, опрыскивая растения каждых десять дней. Дрожжи на начальном этапе болезни. Для этого способа 100 г дрожжей нужно развести в 10 л воды и обрабатывать этим средством томаты, как только появились первые признаки. Поваренная соль. Стакан соли разведи в 10 л воды. Опрыскивай зеленые плоды помидоров раз в месяц. Гной. Возьми 1 кг гноя и разведи в ведре воды. Полученным настоем опрыскивай растения. Вода с кефиром. Возьми 1 л кефира и 9 л воды, разведи и ежедневно опрыскивай растение.

Также в магазинах ты можешь найти необходимые системные фунгициды, которые защитят помидоры от фитофторы.

Ридомил Голд (действующие вещества: манкоцеб + мефеноксам). Абсолютная классика в борьбе с фитофторозом. Мефеноксам обеспечивает мощную внутреннюю системную защиту, а манкоцеб создаёт защитную плёнку снаружи. Оптимален для первых профилактических обработок.

Квадрис (действующее вещество: азоксистробин) . Системный препарат широкого спектра действия. Помимо сильного защитного эффекта от фитофторы, он обладает так называемым «зелёным эффектом» — продлевает вегетацию растения, улучшает фотосинтез и качество самих томатов.

. Системный препарат широкого спектра действия. Помимо сильного защитного эффекта от фитофторы, он обладает так называемым «зелёным эффектом» — продлевает вегетацию растения, улучшает фотосинтез и качество самих томатов. Инфинито (действующие вещества: флуопиколид + пропамокарб гидрохлорид) . Современный и чрезвычайно мощный фунгицид. Его уникальность в том, что он действует на всех стадиях развития грибка и защищает даже стебли и молодые пасынки, которые быстро отрастают.

. Современный и чрезвычайно мощный фунгицид. Его уникальность в том, что он действует на всех стадиях развития грибка и защищает даже стебли и молодые пасынки, которые быстро отрастают. Магникур Нео (старое название — Консенто; действующие вещества: фенамидон + пропамокарб гидрохлорид). Обладает отличным системным действием. Помимо контроля фитофторы, прекрасно борется с альтернариозом (сухой пятнистостью томатов), хорошо работает в условиях переменчивой погоды.

Кроме фитофторы, на твои помидоры могут “напасть” и другие вредители. Раньше мы рассказывали тебе, чем опрыскать помидоры, чтобы они не чернели.

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