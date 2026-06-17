Чайно-гибридные розы: главные особенности, высота и преимущества сорта

Созданные в конце XIX века, они стали идеалом цветка для букетов.

Чайно-гибридные розы: история происхождения

До появления чайно-гибридных роз садоводы выбирали между двумя видами: европейскими чайными розами, которые невероятно пахли, но погибали от малейших заморозков, и ремонтантными — морозостойкими, но грубыми цветами.

В 1867 году французский селекционер Жан-Батист Гийо скрестил чайную розу Madame Bravy и ремонтантную Madame Victor Verdier и получил сорт La France (Ла Франс).

Так родился класс чайно-гибридных роз. Новый цветок взял от родителей лучшее: непрерывное цветение и изысканный аромат от одной линии, устойчивость к холодам — от другой.

Чайно-гибридные розы: как выглядят

Чайно-гибридные розы — это прямостоячие или слегка раскидистые растения высотой от 60 до 120 см, реже до 150 см. Побеги крепкие, толстые, чтобы удерживать тяжёлые бутоны.

Цветок — классический бокал. Бутоны длинные, острые, конусовидные. Цветки обычно крупные — диаметром от 10 до 15 см. Они имеют высокий центр, где внутренние лепестки плотно свёрнуты в конус, а внешние изящно отгибаются наружу.

Чайно-гибридные розы отличаются высокой плотностью. Количество лепестков в одном цветке колеблется от 20 до 80 штук.

В отличие от кустовых роз, чайно-гибридные обычно формируют один крупный цветок на конце побега. Иногда появляются небольшие соцветия из 3–5 бутонов, но боковые бутоны часто удаляют (пасынкуют), чтобы получить один идеальный цветок.

Листья крупные, кожистые, с глянцевым или матовым блеском. Цвет — от тёмно-зелёного до бордового в молодом возрасте.

Чем чайно-гибридная роза отличается от флорибунды

Во-первых, главное различие заключается в количестве бутонов на одном стебле. Чайно-гибридная роза — это одиночный шедевр: один крепкий стебель венчает один роскошный цветок.

Флорибунда (в переводе — обильно цветущая) формирует соцветия-букеты. На одном её побеге распускается целая гроздь, состоящая из 3–15 цветков, из-за чего куст напоминает сплошное яркое облако.

Во-вторых, существенно отличаются форма и размер самого цветка. У чайно-гибридных роз бутон крупный, удлинённый, идеальной конусовидной формы.

У флорибунды цветки заметно меньше (диаметром 4–8 см), а их форма чаще плоская, чашевидная или розеточная, без выраженного высокого конуса в центре.

В-третьих, характерным признаком является цикличность цветения. Чайно-гибридные сорта цветут чёткими волнами: после первого пышного цветения в начале лета наступает пауза продолжительностью несколько недель, необходимая для наращивания новых побегов, после чего наступает вторая (иногда третья) волна.

Флорибунда же цветёт практически непрерывно с июня до первых осенних заморозков, поскольку бутоны в её соцветиях распускаются поочерёдно.

Благодаря длинным, ровным стеблям и способности сохранять свежесть в воде от 10 до 14 дней чайно-гибридные розы используют для букетов.

Кусты флорибунды из-за своего меньшего роста (обычно 50–80 см), густого разветвления и невероятной плотности цветения используют преимущественно в ландшафтном дизайне.

Они значительно устойчивее к болезням и морозам, тогда как чайно-гибридные нуждаются в регулярных обработках фунгицидами и укрытии на зиму.

Чайно-гибридная роза: особенности ухода

Чайно-гибридные розы довольно требовательны в выращивании.

Ежегодно весной их обрезают. В отличие от парковых роз, которые почти не трогают, чайно-гибридные обрезают низко — оставляют всего 3–5 почек от земли (это стимулирует рост мощных новых побегов, на которых и закладываются крупные цветки).

Большинство сортов относятся к 6-й зоне морозостойкости, поэтому в условиях умеренного климата Украины они уязвимы к морозам. На зиму их нужно окучивать землёй и укрывать агроволокном.

Кроме того, чайно-гибридные сорта чаще других поражаются чёрной пятнистостью и мучнистой росой. Садоводам приходится проводить от 3 до 5 профилактических обработок фунгицидами за сезон.

Чайно-гибридная роза — это роза для тех, кто готов уделять время уходу за цветком ради впечатляюще красивого результата.

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Главное фото: Pinterest.