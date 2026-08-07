Помидоры с морковной ботвой на зиму: нежные, ароматные, а рассол выпивают до последней капли

Если ты ищешь заготовку, которая зимой удивит абсолютно всех, то помидоры с морковной ботвой — это твой будущий хит.
Благодаря морковной ботве помидоры станут нежными, с легким сладковатым вкусом, без резкой уксусной кислинки.
В них не будет агрессивной остроты чеснока или яркой нотки укропа — только тонкий пряный аромат, который делает томаты особенно аппетитными.
Лови рецепт, наслаждайся готовой заготовкой и угощай гостей!
Почему стоит положить морковную ботву в банку с помидорами
Если ты задаешься таким вопросом, отвечаем: морковная ботва содержит уникальный букет эфирных масел и природных сахаров.
В маринаде морковная ботва работает лучше любых привычных специй. Она отдает помидорам свой пряный аромат, приятный сладковатый вкус и делает рассол невероятно прозрачным и вкусным. Обычно его выпивают до последней капли!
К тому же тебе больше не понадобятся укроп, чеснок, душистый перец или лавровый лист — ботва заменит их все.
Помидоры с морковной ботвой на зиму: рецепт
Ингредиенты (на 3-литровую банку или три 1-литровые банки):
- Помидоры (плотные, небольшие) — 1,5–2 кг
- Морковная ботва (свежая, зеленая) — 4–5 веточек
- Вода — 1,5 л
- Сахар — 5 ст. л. (с горкой)
- Соль — 2 ст. л. (без горки)
- Уксус 9% — 70 мл
Способ приготовления помидоров с морковной ботвой
- Тщательно вымой помидоры и свежую морковную ботву.
- В стерилизованные банки положи на дно по 2–3 веточки ботвы, плотно уложи помидоры, а сверху добавь еще 1–2 веточки.
- Залей банки кипятком до самого верха, накрой крышками и оставь на 15–20 минут.
- Слей воду из банок в кастрюлю, добавь сахар и соль, доведи до кипения и вари 2 минуты, пока специи полностью не растворятся.
- Влей в кастрюлю уксус, сразу сними маринад с огня и залей им помидоры.
- Закатай банки стерильными крышками, переверни вверх дном, укутай теплым одеялом и оставь до полного остывания. Приятного аппетита!
Джерело фото: Рinterest.
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