Помидоры с морковной ботвой на зиму: нежные, ароматные, а рассол выпивают до последней капли

Если ты ищешь заготовку, которая зимой удивит абсолютно всех, то помидоры с морковной ботвой — это твой будущий хит.

Благодаря морковной ботве помидоры станут нежными, с легким сладковатым вкусом, без резкой уксусной кислинки.

В них не будет агрессивной остроты чеснока или яркой нотки укропа — только тонкий пряный аромат, который делает томаты особенно аппетитными.

Лови рецепт, наслаждайся готовой заготовкой и угощай гостей!

Почему стоит положить морковную ботву в банку с помидорами

Если ты задаешься таким вопросом, отвечаем: морковная ботва содержит уникальный букет эфирных масел и природных сахаров.

В маринаде морковная ботва работает лучше любых привычных специй. Она отдает помидорам свой пряный аромат, приятный сладковатый вкус и делает рассол невероятно прозрачным и вкусным. Обычно его выпивают до последней капли!

К тому же тебе больше не понадобятся укроп, чеснок, душистый перец или лавровый лист — ботва заменит их все.

Помидоры с морковной ботвой на зиму: рецепт

Ингредиенты (на 3-литровую банку или три 1-литровые банки):

Помидоры (плотные, небольшие) — 1,5–2 кг

Морковная ботва (свежая, зеленая) — 4–5 веточек

Вода — 1,5 л

Сахар — 5 ст. л. (с горкой)

Соль — 2 ст. л. (без горки)

Уксус 9% — 70 мл

Способ приготовления помидоров с морковной ботвой

Тщательно вымой помидоры и свежую морковную ботву. В стерилизованные банки положи на дно по 2–3 веточки ботвы, плотно уложи помидоры, а сверху добавь еще 1–2 веточки. Залей банки кипятком до самого верха, накрой крышками и оставь на 15–20 минут. Слей воду из банок в кастрюлю, добавь сахар и соль, доведи до кипения и вари 2 минуты, пока специи полностью не растворятся. Влей в кастрюлю уксус, сразу сними маринад с огня и залей им помидоры. Закатай банки стерильными крышками, переверни вверх дном, укутай теплым одеялом и оставь до полного остывания. Приятного аппетита!

Джерело фото: Рinterest.

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