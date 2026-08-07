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Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: считаем все расходы

Ольга Петухова, редактор сайта 07 августа 2026, 15:00 3 мин.
сколько стоит собрать ребенка в школу 2026
Фото Pexels

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