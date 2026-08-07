Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: считаем все расходы

До 1 сентября 2026 года осталось меньше месяца, а это значит, что для родителей начинается марафон школьных покупок.

С каждым годом собрать ребенка в школу становится все дороже, поэтому лучше заранее спланировать бюджет.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году — разбираемся в материале.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: расчеты

В 2026 году, в зависимости от возраста твоего школьника и списка необходимых вещей, на подготовку к учебному году придется потратить в среднем 10–20 тысяч грн.

Если же покупать все новое и более дорогое, расходы могут легко превысить и 25 тысяч.

Самая большая статья расходов — школьная одежда и обувь, на нее придется потратить около 60% всего бюджета.

Сколько стоит гардероб ребенка к школе

Школьный гардероб ребенка обойдется примерно в 8–13 тысяч грн.

рубашка или блузка — от 600 до 1 200 гривен

брюки или юбка — 800–1 800 гривен

пиджак — 1 500–3 000 гривен

спортивный костюм — 1 200–3 000 гривен

качественные кроссовки — от 1 500 до 3 500 гривен

Также понадобится вышиванка, цены на которую начинаются от 1 000 грн и могут достигать 3 000 грн.

Отдельно стоит учесть сменную обувь, футболки для физкультуры, носки и другие мелочи.

Сколько стоит купить рюкзак, канцелярские принадлежности, учебники (при необходимости)

Для первоклассников родители стараются приобрести удобный ортопедический рюкзак. Хорошие модели стоят от 1 200 до 3 000 грн, а популярные бренды могут обойтись в 4 000 грн и больше. Пенал стоит около 250–600 грн.

Еще одна статья расходов, которая ощутимо бьет по кошельку, — канцелярские принадлежности. Тетради, ручки, простые и цветные карандаши, фломастеры, краски, пластилин, альбомы, кисти, ножницы, папки, линейки, обложки и другие необходимые вещи вместе обойдутся примерно в 2 500–5 000 грн.

Государственные школы обеспечивают учеников учебниками бесплатно, однако в частных учебных заведениях родителям иногда приходится покупать книги самим. Один учебник стоит около 350–900 грн, а комплект учебников и рабочих тетрадей может обойтись в 3 000–5 000 грн.

Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу в 2026 году: подводим итоги

Если сложить средний бюджет, получится примерно такой расчет:

одежда и обувь — 10 000 гривен

рюкзак — 2 000 гривен

пенал — 400 гривен

канцелярия — 3 500 гривен

учебники или рабочие тетради — около 4 000 гривен

В общей сложности выходит около 19 900 грн.

Если же часть вещей осталась с прошлого года или учебники предоставляет школа, расходы могут сократиться до 10–12 тысяч грн.

Как сэкономить на покупках для ребенка к школе

Сэкономить можно, если не откладывать покупки на последние дни августа, когда цены растут, а покупать необходимые вещи постепенно в течение лета.

Также следи за акциями, покупай канцелярию наборами, а учебники или художественную литературу ищи на онлайн-площадках или в родительских сообществах.

Родителям первоклассников может помочь государственная программа Пакет школьника, о которой мы писали ранее.

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