Сериал На воде: СТБ и SPACE Production начали съемки нового детектива

Стартовали съемки детективной процедурной драмы На воде, где именно вода будет местом преступления и источником доказательств в будущих расследованиях. Новым украинским проектом занимаются телеканал СТБ и компания SPACE Production.

Рассказываем, что известно об украинском сериале На воде.

Сериал На воде: что известно о проекте

СТБ и SPACE Production продолжают развивать стратегию создания крупных сериальных брендов в Украине, которые могут быть органическими как в телеэфире, так и в digital.

Предыдущий детективный проект получил уже более миллиарда просмотров. Поэтому команды начали работать над новой вселенной с другой атмосферой и правилами расследования.

— Наш предыдущий детективный проект охватил 15,47 млн ​​зрителей, собрал более 1,13 млрд просмотров, ежемесячно его смотрят в среднем 6,19 млн украинцев, а одна серия собирает около 850 тыс. зрителей, — рассказала соучредительница SPACE Production Дария Легони-Фиалко.

Как отметила гендиректор телеканала СТБ Людмила Семчук, в период ежедневных тревожных новостей особенно ценятся истории, позволяющие “переключиться” и вернуть себе ощущение справедливости.

По словам Семчук, проект На воде продолжает системную работу с жанром детектива, но при этом это будет новый мир с новой атмосферой. В этом проекте водная среда станет частью детективной механики.

В воде можно скрыть следы преступления и в целом усложнить реконструкцию событий. Поэтому только особый подход команды обеспечит успешное расследование. Тем не менее, в центре сюжета остается профессиональная команда и их отношения.

Сериал На воде / 5 Фотографий

Главным режиссером сериала является Лиза Хоменко, а креативным продюсером – Нина Пономарева.

Премьера состоится на телеканале СТБ весной 2027 года.

Запуск сериала На воде является следующим шагом в реализации миссии SPACE Production — создание историй, способных войти в повседневное культурное пространство миллионов людей в Украине и за рубежом.

Ранее мы рассказывали о том, что завершены съемки нового сезона популярного детективного сериала Вскрытие покажет, который выходит на телеканале ICTV2.

Фото: телеканал СТБ

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