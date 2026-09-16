Когда выйдет 4 сезон Магическая битва: трейлер посмотрели 17 миллионов человек — дата премьеры

Юдзи Итадори — обычный школьник с необычайной физической силой. Чтобы спасти друга от проклятия, он проглатывает палец могущественного демона Рёмэна Сукуны и с тех пор вынужден делить с ним одно тело.

Под руководством колдуна Сатору Годжо Юдзи учится бороться с проклятиями и постепенно оказывается в центре событий, где на кону стоят жизни людей и будущее всего мира.

3 сезон аниме Магическая битва поставил точку в истории на 59 эпизоде, но создатели сериала обещают, что впереди другие сражения и приключения — еще более масштабные. Когда выйдет 4 сезон Магической битвы — читай в материале.

Магическая битва 4: дата выхода

4 сезон аниме Магическая битва будет иметь официальное название — Игра в отбор. Часть 2. О производстве продолжения студия MAPPA уже сообщила зрителям — пишет Сrunchyroll.

Точной даты премьеры четвертого сезона пока нет. Продюсеры лишь подтверждают, что Игра в отбор. Часть 2 находится в активном производстве.

Для украинского зрителя дата премьеры будет зависеть от международного релиза и выхода серий на стриминговых платформах.

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Тизер Магическая битва 4 сезон

19 июня 2026 года создатели представили первый тизер 4 сезона. В нем показали новые кадры истории. За два месяца видео посмотрели 17 миллионов человек.

Будущую часть описывают как продолжение Игры в отбор, в которой противостояние между колдунами становится все более масштабным и хаотичным.

Кто работает над 4 сезоном Магической битвы

В 4 сезоне произошли изменения в режиссерской команде. Режиссером продолжения Игры в отбор стал Такеру Сато. Он уже работал над предыдущей частью арки, а теперь возглавил производство нового сезона. Сёта Гошодзоно, который ранее был режиссером сериала, перешел на должность главного режиссера студии MAPPA.

К работе над сериалом также возвращается сценарист Хироси Сэко. За дизайн персонажей отвечают Ёсукэ Ядзима и Хироми Нива, к которым присоединился Сота Ямадзаки. Музыку для аниме создает Ёсимаса Тэруи.

Таким образом, MAPPA сохраняет основную творческую команду, но одновременно меняет режиссера непосредственно для новой части истории.

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