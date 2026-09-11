Стиль жизни Шоу-биз

Джуманджи 4: Открытый мир — когда выйдет новый фильм и что о нем известно

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 сентября 2026, 16:00 3 мин.
Джуманджи 4: когда выйдет Открытый мир и кто сыграет в фильме
Фото IMDb

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь