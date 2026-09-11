Джуманджи 4: Открытый мир — когда выйдет новый фильм и что о нем известно

После семилетнего перерыва Джуманджи снова возвращается на большие экраны. Новая часть приключенческой франшизы получила название Джуманджи: Открытый мир и должна стать финальной главой истории, которая началась в 2017 году. Знакомым героям придется столкнуться с Джуманджи уже в реальности.

Рассказываем, когда выйдет Джуманджи 4, каким будет сюжет, кто сыграет в фильме и можно ли уже посмотреть трейлер.

Джуманджи 4: дата выхода

Если тебя интересует, когда выйдет Джуманджи 4, то премьера фильма уже имеет официально определенную дату. Sony Pictures планирует выпустить Джуманджи: Открытый мир 25 декабря 2026 года.

Сначала фильм должен был выйти 11 декабря, однако студия изменила планы и перенесла релиз на рождественский период.

Джуманджи: Открытый мир — о чем будет фильм

События новой части продолжат историю, знакомую зрителям по предыдущим фильмам. Однако на этот раз создатели решили значительно расширить привычный сюжет.

В Джуманджи: Открытый мир легендарные аватары — доктор Смолдер Брейвстоун, профессор Шелли Оберон, Маус Финбар и Руби Раундхаус — больше не ограничены пределами игры. Они оказываются в обычном мире, а вместе с ними туда начинают проникать существа, опасности и хаос из Джуманджи.

Именно это и становится главной проблемой для героев. Им нужно остановить распространение игры и вернуть все на свои места, пока граница между двумя мирами не исчезла окончательно.

Название Джуманджи: Открытый мир в данном случае звучит не случайно — франшиза буквально выходит за пределы привычного игрового пространства. Продюсер Хирам Гарсия также рассказывал, что сценарий нового фильма несколько раз переписывали.

Создатели не хотели делать продолжение просто ради продолжения, поэтому пытались найти историю, которая действительно могла бы расширить вселенную Джуманджи.

Джуманджи 4: Открытый мир — актерский состав

В новой части снова появятся почти все главные актеры предыдущих фильмов.

К своим ролям вернутся:

Дуэйн Джонсон — доктор Смолдер Брейвстоун;

Джек Блэк — профессор Шелли Оберон;

Кевин Харт — Франклин “Маус” Финбар;

Карен Гиллан — Руби Раундхаус;

Ник Джонас — Джефферсон Макдона;

Аквафина — Минг Флитфут;

Дэнни ДеВито;

Алекс Вулфф;

Морган Тернер;

Мэдисон Айсмен;

Сер’Дариус Блейн.

К актерскому составу также присоединились Берн Горман, Бриттани О’Грейди и Насим Педрад.

Итак, Джуманджи 4: Открытый мир обещает стать масштабным возвращением франшизы. Зрителей ждут знакомые герои, новые персонажи и мир, в котором опасная игра больше не хочет оставаться просто игрой.

Читать по теме Фильм Моана: дата выхода кино в Украине и актерский состав Когда ждать премьеру кино в Украине?

Джуманджи 4 — трейлер

Да, трейлер Джуманджи 4 уже представили. В нем можно увидеть знакомых персонажей и новые приключения, которые ждут героев после возвращения Джуманджи в реальный мир.

В ролике также есть отсылки к оригинальному фильму Джуманджи. Кстати, во время презентации на CinemaCon Дуэйн Джонсон рассказывал, что создатели специально добавили в новую ленту скрытые детали как дань уважения легендарному актеру Робину Уильямсу, который сыграл Алана Пэрриша в оригинальном фильме.

Таким образом, новая часть не только продолжает историю современной франшизы, но и пытается сохранить связь с фильмом, с которого все началось.

Ранее мы писали о топе фэнтези-фильмов, которые перенесут тебя в волшебные миры.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!