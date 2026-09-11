Джуманджі 4: Відкритий світ — коли вийде новий фільм та що про нього відомо

Після семирічної паузи Джуманджі знову повертається на великі екрани. Нова частина пригодницької франшизи отримала назву Джуманджі: Відкритий світ і має стати фінальною главою історії, яка стартувала у 2017 році. Знайомим героям доведеться зіткнутися з Джуманджі вже у реальності.

Розповідаємо, коли вийде Джуманджі 4, яким буде сюжет, хто зіграє у фільмі та чи вже можна переглянути трейлер.

Джуманджі 4: дата виходу

Якщо тебе цікавить, коли вийде Джуманджі 4 то, прем’єра стрічки вже має офіційно визначену дату. Sony Pictures планує випустити Джуманджі: Відкритий світ 25 грудня 2026 року.

Спочатку фільм мав вийти 11 грудня, однак студія змінила плани та перенесла реліз на різдвяний період.

Джуманджі: Відкритий світ — про що буде фільм

Події нової частини продовжать історію, знайому глядачам за попередніми фільмами. Однак цього разу творці вирішили значно розширити звичний сюжет.

У Джуманджі: Відкритий світ легендарні аватари — доктор Смолдер Брейвстоун, професор Шеллі Оберон, Маус Фінбар і Рубі Раундгаус — більше не обмежені межами гри. Вони опиняються у звичайному світі, а разом із ними туди починають проникати істоти, небезпеки та хаос із Джуманджі.

Саме це і стає головною проблемою для героїв. Їм потрібно зупинити поширення гри та повернути все на свої місця, поки межа між двома світами не зникла остаточно.

Назва Джуманджі: Відкритий світ у цьому випадку звучить не випадково — франшиза буквально виходить за межі звичного ігрового простору. Продюсер Хірам Гарсія також розповідав, що сценарій нового фільму кілька разів переписували.

Творці не хотіли робити продовження лише заради продовження, тому намагалися знайти історію, яка справді могла б розширити всесвіт Джуманджі.

Джуманджі 4: Відкритий світ — акторський склад

У новій частині знову з’являться майже всі головні актори попередніх фільмів.

До своїх ролей повернуться:

Двейн Джонсон — доктор Смолдер Брейвстоун;

Джек Блек — професор Шеллі Оберон;

Кевін Гарт — Франклін “Маус” Фінбар;

Карен Гіллан — Рубі Раундгаус;

Нік Джонас — Джефферсон Макдона;

Аквафіна — Мінг Флітфут;

Денні ДеВіто;

Алекс Вулфф;

Морган Тернер;

Медісон Айсмен;

Сер’Даріус Блейн.

До акторського складу також приєдналися Берн Горман, Бріттані О’Грейді та Насім Педрад.

Отже, Джуманджі 4: Відкритий світ обіцяє стати масштабним поверненням франшизи. На глядачів чекають знайомі герої, нові персонажі та світ, у якому небезпечна гра більше не хоче залишатися просто грою.

Джуманджі 4 — трейлер

Так, трейлер Джуманджі 4 уже представили. У ньому можна побачити знайомих персонажів і нові пригоди, які чекають на героїв після повернення Джуманджі у реальний світ.

У ролику також є відсилання до оригінального фільму Джуманджі. Доречі, під час презентації на CinemaCon Двейн Джонсон розповідав, що творці спеціально додали до нової стрічки приховані деталі, як данину поваги легендарному актору Робіну Вільямсу, який зіграв Алана Перріша в оригінальному фільмі.

Таким чином, нова частина не лише продовжує історію сучасної франшизи, а й намагається зберегти зв’язок із фільмом, з якого все почалося.

Раніше ми писали про топ фентезі-фільмів, які перенесуть тебе у чарівні світи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!