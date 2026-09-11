Для тебе Війна в Україні

Без участі ТЦК: з військового обліку за віком виключатимуть автоматично

Марина Слизовська, редакторка сайту 11 Вересня 2026, 15:30 2 хв.
виключення з військового обліку
Фото Міністерство оборони України

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