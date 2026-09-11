Без участі ТЦК: з військового обліку за віком виключатимуть автоматично

В Україні автоматично виключатимуть з військового обліку після того, як військовозобов’язані досягнуть граничного віку перебування в запасі.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомили у Міністерстві оборони.

Автоматичне виключення з військового обліку: що відомо

Електронний реєстр Оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання військовозобов’язаних. У випадку досягнення граничного віку перебування в запасі, людину виключать з обліку автоматично. Більше не потрібно особисто звертатися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

В оборонному відомстві також нагадали граничний вік:

60 років (більшість військовозобов’язаних та резервістів);

(більшість військовозобов’язаних та резервістів); 65 років (вищий офіцерський склад);

Зазначається, що після виключення з обліку автоматично скасовуються відстрочка або бронювання, якщо вони були. Повідомлення про зміну статусу з’явиться у застосунку Резерв+. Для того, щоб статус оновився на “виключений” необхідно буде оновити військово-обліковий документ.

У випадку, якщо статус не оновлюється, треба ще раз авторизуватися в Резерв+ та оновити свій документ. Звертатися до ТЦК треба лише в тому випадку, якщо після оновлень документу залишається попередній статус.

Також у Міноборони наголосили на тому, що зафіксовані раніше порушення правил військового обліку не будуть скасовані через автоматичне виключення з обліку. Ці порушення мають бути врегульовані окремо.

Раніше ми розповідали про те, чому не оновлюється Резерв+, що з цим робити та як виправити помилки.

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