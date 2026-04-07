Оперативний резерв: що це за статус та чи дійсно з ним не можна отримати бронювання

Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо появи статусу оперативний резерв у мобільному застосунку Резерв+, що останнім часом викликало занепокоєння серед військовозобов’язаних.

Приводом для роз’яснення стала інформація, що поширилася у медіа, про нібито автоматичну неможливість отримання бронювання для осіб із таким статусом. Побоювання базувалися на тезі, що бронюванню підлягають лише військовозобов’язані, тоді як резервісти нібито випадають із цієї категорії.

Оперативний резерв: що означає цей статус

У відомстві наголосили, що ця позначка не є новим технічним запровадженням чи міткою останнього оновлення — вона відображалася в системі й раніше, оскільки дані підтягуються безпосередньо з реєстру Оберіг.

До оперативного резерву зазвичай відносять громадян, які вже мають досвід військової служби, зокрема після проходження строкової служби, або були зараховані до резерву в інших передбачених законом випадках. У Міноборони підкреслили, що ця категорія осіб не є масовою, і наразі йдеться про відносно невелику кількість громадян.

Проте, українське законодавство, зокрема стаття 25 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не встановлює загальної та тотальної заборони на бронювання резервістів.

Можливість отримання відстрочки через бронювання залежить від конкретних умов, визначених Кабінетом Міністрів для певних галузей та підприємств, а також від індивідуальної категорії особи, а не лише від самого факту наявності статусу в реєстрі.

Поява або актуалізація статусу оперативний резерв у цифровому документі часто пов’язана з оновленням даних у реєстрі після звірки з ТЦК та СП або внесенням інформації про військово-облікову спеціальність та досвід служби.

У Міністерстві оборони радять користувачам, у яких виникають сумніви щодо коректності відображення їхнього статусу, звертатися до служби підтримки безпосередньо через меню застосунку Резерв+.

