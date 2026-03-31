Мобілізація з 1 квітня 2026: перелік змін, про які слід знати

В Україні продовжує діяти правовий режим воєнного стану, нещодавно продовжений Верховною Радою до 4 травня. Новий етап мобілізаційних заходів, що стартує з початку місяця, не передбачає зміни базових вікових рамок — призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, проте держава кардинально змінила підхід до адміністрування процесу.

Головним вектором стає тотальна цифровізація військового обліку, посилення перевірок підстав для бронювання та впровадження нових механізмів адаптації новобранців перед відправленням у зону бойових дій.

Мобілізація з 1 квітня 2026: що варто знати

Найважливішою зміною для військовозобов’язаних стала повна трансформація процедури оформлення відстрочок. З 1 квітня Територіальні центри комплектування (ТЦК) фактично припиняють ручне оформлення цих документів у паперовому вигляді.

Тепер громадяни мають два основні шляхи: застосунок Резерв+ для тих, чиї дані вже оцифровані, або будь-який зручний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Система електронного обліку тепер працює за принципом автоматичної синхронізації з державними реєстрами — податковим, пенсійним та медичним.

Це дозволяє державі автоматично продовжувати статус відстрочки, якщо підстави не змінилися, але водночас суттєво ускладнює життя тим, хто намагався використати фіктивне навчання або сумнівні довідки про догляд за родичами.

Будь-яка невідповідність у базах даних автоматично фіксується як порушення правил військового обліку.

Попри чутки про підвищення граничного віку, верхня межа залишається незмінною — 60 років (для вищого офіцерського складу — 65 років). Водночас Генштаб ЗСУ продовжує формувати мобілізаційні завдання, виходячи з дефіциту конкретних спеціальностей. У першу чергу повістки отримуватимуть:

Резервісти та особи з бойовим досвідом: громадяни, які вже проходили службу та мають практичні навички.

Технічні фахівці: водії, механіки, інженери та зв’язківці.

Медичний персонал: фахівці з відповідною освітою, незалежно від наявності бойового досвіду.

Щодо чоловіків віком 50+, законодавство не робить для них винятків у плані придатності, проте на практиці таких осіб частіше залучають до підрозділів логістики та забезпечення, а не до штурмових груп.

Молодь віком від 18 до 24 років може бути мобілізована лише у разі наявності статусу офіцера запасу або за умови добровільної згоди на контрактну службу.

Уряд посилив контроль за підприємствами, що мають статус критично важливих. Тепер бронювання надається переважно на 6 місяців із обов’язковою перевіркою рівня заробітної плати та фінансової дисципліни компанії.

Важливою новелою весни 2026 року є розгляд законопроєкту про обов’язковий адаптаційний період. Окрім стандартного навчання, яке триває близько двох місяців, пропонується запровадити додаткові три місяці служби в тилових або навчальних підрозділах для випускників військових вишів та новобранців.

Це має забезпечити кращу психологічну підготовку та знизити рівень втрат серед тих, хто вперше потрапляє на фронт.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!