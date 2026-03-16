Підвищення зарплат військовим у 2026 році: плани уряду та нові контракти

У 2026 році базова зарплата наших захисників не змінилася і залишилася на рівні попередніх років. Але чи є шанс підвищення зарплат військовим — розбираємось у матеріалі. Чи буде підвищення зарплат військовим Мінімальний оклад для новобранців становить приблизно 20 тисяч гривень. Водночас через різні надбавки та бойові виплати військові можуть отримувати значно більше. Ті, хто служить на передовій, за певних умов мають до 170 тисяч гривень і більше. У владі обговорюють можливі зміни — нові контракти та законопроєкти, які можуть підвищити мінімальні виплати до 50–100 тисяч гривень залежно від посади та умов служби. Також розглядають можливість використання міжнародної допомоги для підтримки бойових підрозділів. Експерти кажуть, що для реального підвищення зарплат військовим головною умовою є стабільне фінансування. А також про те, що 2026 рік може стати перехідним до нової системи контрактної служби з більш справедливою оплатою. Читати на тему Виплати військовим після полону 50 тисяч: Рада ухвалила закон Виплати військовим, які проходять лікування після полону: деталі законопроекту №13627.

Підвищення зарплат військовим: останні новини

Основою виплат військовим є посадовий оклад, оклад за званням і надбавка за вислугу років. До них додаються премії за виконання завдань, а також різні компенсації, наприклад за поранення чи період реабілітації. У 2026 році ці виплати регулюються наказами Міністерства оборони, і загальна система залишається без суттєвих змін.

Посадовий оклад залежить від посади і може становити від 10 тисяч для новачків до близько 40 тисяч для командирів.

Оклад за званням додає ще приблизно 5–15 тисяч гривень. Надбавка за вислугу може зростати від 5% за кожен рік служби і досягати максимуму близько 50%. Також існують премії та інші виплати, які можуть додавати ще 10–30 тисяч гривень.

Для військових на передовій суми значно більші, адже бойові доплати можуть становити близько 100 тисяч гривень. У воєнний час ці виплати не лише мотивують військових, а й допомагають підтримувати їхні родини.

Загалом з 2022 року зарплати військових в Україні помітно зросли — приблизно вдвічі порівняно з довоєнним періодом.

Якщо у 2021 році базовий оклад становив близько 10 тисяч гривень, то після змін суми стали значно більшими. Однак уже з 2023 року подальше підвищення зарплат військовим фактично зупинилося через війну та великі витрати держави на оборону. До того ж інфляція частково зменшує реальну цінність цих доходів.

Якщо порівнювати з країнами НАТО, різниця все ще відчутна. Наприклад, у Польщі рядовий військовий отримує приблизно еквівалент 40 тисяч гривень, а також має ширший соціальний пакет.

Чи буде підвищення зарплат військовим у 2026 році

У Державному бюджеті України на 2026 рік не передбачено загального підвищення зарплат військовим.

Натомість у Міноборони планують запровадити нову форму контрактної служби, яка передбачатиме кращі фінансові умови.

Загалом на сектор безпеки й оборони у 2026 році закладено 2 трлн 806 млрд грн — це приблизно 27,2% ВВП. Із цієї суми 2 трлн 495 млрд грн передбачено в загальному фонді бюджету, 281 млрд грн — у спеціальному фонді, а ще 30 млрд грн — у вигляді державних гарантій.

Безпосередньо на зарплати військовослужбовців планують спрямувати 1 трлн 273 млрд грн. Ще 709 млрд грн підуть на закупівлю озброєння та військової техніки.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна направляє всі власні доходи держави на фінансування Сил оборони.

Міністр оборони Денис Шмигаль пояснив, що підвищення доходів військових може відбутися завдяки новим контрактам.

Підписати їх зможуть як нові рекрути, так і ті, хто вже служить. Чинні військові матимуть можливість перейти на нову форму контракту та отримувати більші виплати.

Крім того, уряд разом із парламентським комітетом працює над законопроєктом, який передбачає додаткові зміни до контрактної системи служби та механізму грошового забезпечення військових.

Читай також: заробітні плати військових в 2026 році — чи очікувати підвищень.

