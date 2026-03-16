Повышение зарплат военным в 2026 году: планы правительства и новые контракты

В 2026 году базовая зарплата наших защитников не изменилась и осталась на уровне предыдущих лет. Но есть ли шанс повышения зарплат военным — разбираемся в материале.

Будет ли повышение зарплат военным

Минимальный оклад для новобранцев составляет примерно 20 тысяч гривен. В то же время из-за различных надбавок и боевых выплат военные могут получать значительно больше.

Те, кто служит на передовой, при определённых условиях имеют до 170 тысяч гривен и больше.

Во власти обсуждают возможные изменения — новые контракты и законопроекты, которые могут повысить минимальные выплаты до 50–100 тысяч гривен в зависимости от должности и условий службы.

Также рассматривают возможность использования международной помощи для поддержки боевых подразделений.

Эксперты говорят, что для реального повышения зарплат военным главным условием является стабильное финансирование. А также о том, что 2026 год может стать переходным к новой системе контрактной службы с более справедливой оплатой.

Повышение зарплат военным: последние новости

Основой выплат военным являются должностной оклад, оклад по званию и надбавка за выслугу лет. К ним добавляются премии за выполнение задач, а также различные компенсации, например за ранение или период реабилитации. В 2026 году эти выплаты регулируются приказами Министерства обороны, и общая система остаётся без существенных изменений.

Должностной оклад зависит от должности и может составлять от 10 тысяч для новичков до около 40 тысяч для командиров.

Оклад по званию добавляет ещё примерно 5–15 тысяч гривен. Надбавка за выслугу может увеличиваться от 5% за каждый год службы и достигать максимума около 50%. Также существуют премии и другие выплаты, которые могут добавлять ещё 10–30 тысяч гривен.

Для военных на передовой суммы значительно больше, ведь боевые доплаты могут составлять около 100 тысяч гривен. В военное время эти выплаты не только мотивируют военных, но и помогают поддерживать их семьи.

В целом с 2022 года зарплаты военных в Украине заметно выросли — примерно вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Если в 2021 году базовый оклад составлял около 10 тысяч гривен, то после изменений суммы стали значительно больше. Однако уже с 2023 года дальнейшее повышение зарплат военным фактически остановилось из-за войны и больших расходов государства на оборону. К тому же инфляция частично уменьшает реальную ценность этих доходов.

Если сравнивать со странами НАТО, разница всё ещё заметна. Например, в Польше рядовой военный получает примерно эквивалент 40 тысяч гривен, а также имеет более широкий социальный пакет.

Будет ли повышение зарплат военным в 2026 году

В Государственном бюджете Украины на 2026 год не предусмотрено общего повышения зарплат военным.

Вместо этого в Минобороны планируют внедрить новую форму контрактной службы, которая будет предусматривать лучшие финансовые условия.

В целом на сектор безопасности и обороны в 2026 году заложено 2 трлн 806 млрд грн — это примерно 27,2% ВВП. Из этой суммы 2 трлн 495 млрд грн предусмотрено в общем фонде бюджета, 281 млрд грн — в специальном фонде, а ещё 30 млрд грн — в виде государственных гарантий.

Непосредственно на зарплаты военнослужащих планируют направить 1 трлн 273 млрд грн. Ещё 709 млрд грн пойдут на закупку вооружения и военной техники.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина направляет все собственные доходы государства на финансирование Сил обороны.

Министр обороны Денис Шмыгаль объяснил, что повышение доходов военных может произойти благодаря новым контрактам.

Подписать их смогут как новые рекруты, так и те, кто уже служит. Действующие военные будут иметь возможность перейти на новую форму контракта и получать большие выплаты.

Кроме того, правительство вместе с парламентским комитетом работает над законопроектом, который предусматривает дополнительные изменения в контрактной системе службы и механизме денежного обеспечения военных.

Читай также: зарплаты военных в 2026 году — ожидать ли повышения.

