В ДТП в Черкасской области погибли два военных ТЦК и гражданский, есть раненые

30 апреля 2026 года вблизи населенного пункта Княжья Звенигородского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Согласно сообщению Черкасского областного ТЦК и СП, авария унесла жизни трех человек: одного гражданского гражданина и двух военнослужащих Звенигородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

ДТП унесло жизнь защитников Украины и местного жителя

Кроме погибших, в ДТП пострадали еще два человека — военный и гражданский. Каретой скорой помощи они были срочно доставлены в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести, где им оказывают необходимую помощь.

До перевода в службу поддержки ТЦК военнослужащие находились в составе боевых подразделений и принимали непосредственное участие в защите территориальной целостности Украины, пройдя сложные бои на Харьковском и Донецком направлениях.

Пока обстоятельства и причины столкновения остаются неизвестными — на месте трагедии работают представители Национальной полиции Украины, которые устанавливают все детали инцидента в рамках открытого производства.

Руководство Черкасского областного ТЦК выразило глубокие соболезнования семьям погибших, отметив тяжелую потерю для всей общины и побратимов.

