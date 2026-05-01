Стрельба возле детской площадки в Одессе: задержали ли нарушителя

Вечерняя прогулка в одном из жилых кварталов Одессы едва не закончилась трагедией. Пока малыши играли на детской площадке, неизвестный мужчина достал пистолет и начал стрелять в воздух. Очевидцы, которые серьезно испугались за детей, сразу позвонили по номеру 102.

Как сообщили в патрульной полиции, инцидент произошел в центре города. После инцидента стрелок пытался скрыться.

Испуганные дети и вооруженный в нетрезвом состоянии: детали инцидента в Одессе

Патрульные отреагировали мгновенно. Получив подробное описание внешности подозреваемого, экипажи перекрыли район. Предполагаемого нарушителя обнаружили буквально через несколько минут в соседнем дворе.

Во время поверхностной проверки у мужчины нашли предмет, очень похожий на пистолет, и пачку шумовых патронов. Поведение задержанного говорило само за себя: мужчина едва держался на ногах, имея все признаки сильного алкогольного опьянения.

Полицейские изъяли оружие и отправили его на экспертизу, а самого фигуранта доставили в участок. Теперь мужчине придется объяснять следователям, зачем он устроил стрельбу там, где гуляют дети, и откуда у него пистолет.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

