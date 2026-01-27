Убийца расстрелял четырех полицейских в Черкасской области: подробности кровавой бойни

Сегодня Черкасская область содрогнулась от трагического известия. В ходе спецоперации по задержанию преступника, находившегося в розыске за совершение убийства, погибли четверо сотрудников полиции. Фигурант оказал ожесточенное вооруженное сопротивление и открыл прицельный огонь по правоохранителям.

Как сообщил Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, бойцы спецподразделения были вынуждены применить оружие в ответ. В результате перестрелки убийца был ликвидирован на месте.

Верные присяге: имена погибших офицеров полиции Черкасской области

В строю навсегда остались четверо опытных офицеров, которые до последнего вздоха выполняли свой долг перед государством:

Сергей Сафронов — майор полиции, командир взвода быстрого реагирования (взвод №1), ветеран боевых действий;

Александр Флоринский — майор полиции, заместитель командира роты особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий;

Денис Половинка — старший лейтенант полиции, инспектор взвода быстрого реагирования;

Владимир Бойко — майор полиции, офицер общины сектора взаимодействия с громадами, участник боевых действий.

Также сообщается о ранении еще одного сотрудника — старшего лейтенанта Александра Шпака. В настоящее время врачи ведут борьбу за его здоровье и оказывают всю необходимую помощь.

Заявление Ивана Выговского: Безопасных смен не бывает

Глава Нацполиции выразил глубокие соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что работа в полиции — это ежедневный риск, который не ограничивается только передовой. Безопасность внутри страны требует не меньшего мужества, чем защита границ.

Сегодняшняя трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже вдали от линии фронта. Полицейские каждый день выходят на службу, осознавая все риски. Для них нет безопасных перемен или спокойных дней. Каждый выезд может стать последним, – отметил Иван Выговский.

К сожалению, террор охватывает все сферы жизни Украины. Россия убивает не только тех, кто стоит на страже закона и спасает жизни, но и тех, кто является фундаментом нашего научного будущего.

