Мэра Львова Андрея Садового облили неизвестным веществом: детали

Сегодня, 15 мая, в самом центре Львова произошел дерзкий инцидент: неизвестный мужчина облил городского голову Андрея Садового неустановленной жидкостью. Происшествие случилось около 10:40 прямо на площади Рынок, когда мэр находился в публичном месте. Об этом пишет Полиция Львовской области.

Нападение стало полной неожиданностью для окружающих. Злоумышленник действовал быстро, выбрав момент, когда глава общины находился в общественном месте. Свидетели происшествия отмечают, что мужчина подбежал внезапно, поэтому среагировать на такой выпад было практически невозможно.

Сейчас специалисты устанавливают состав вещества, которым был облит городской голова Львова, а следственно-оперативная группа уже завершила первоочередной осмотр места происшествия.

Кто облил должностное лицо: что известно

Силовики сработали оперативно. За считанные минуты удалось выяснить, что нарушителем является 46-летний местный житель. Пока следователи изучают мотивы поступка, в полиции официально прокомментировали ситуацию:

Личность злоумышленника установлена – им оказался 46-летний львовянин. По факту дознаватели территориального подразделения полиции начали уголовное производство, — сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Впоследствии и сам руководитель Львова Андрей Садовый отреагировал на событие с присущим ему спокойствием, отметив, что не считает этот случай чем-то чрезвычайным. По словам мэра, инцидент произошел, когда он просто уходил на работу. Злоумышленник подбежал сзади и вылил на него ведро грязной жидкости.

Мэр Львова призвал поклонников не паниковать и не искать в этом поступке политические заказы:

Спасибо всем, кто беспокоится из-за утреннего инцидента. Честно, не думал, что это станет топ-новостью дня. Уходил утром на работу — подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение, – написал городской голова на своей странице.

Он также добавил, что подобные выпады происходят уже не в первый раз, поэтому он привык к таким проявлениям внимания и попросил журналистов и активистов не раздувать ситуацию.

Сейчас правоохранители выясняют, была ли эта акция спланирована заранее и были ли у Садового конфликты с этим гражданином ранее.

Из-за инцидента открыто дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Нападавшему грозит не только серьезный штраф (до 34 тысяч гривен), но и ограничение свободы на срок до пяти лет.

Галицкая окружная прокуратура взяла дело под свой контроль, а неотложные следственные действия продолжаются. Ожидается, что в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

