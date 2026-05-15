ВСУ освободили Отрадное в Харьковской области: как происходила операция

Силы обороны Украины добились очередного тактического успеха на Слобожанском направлении, вернув под контроль населенный пункт Одрадне и прилегающие территории на Дворичанщине — подробности деоккупации территории читай в нашем материале.

16 армейский корпус уволил Отрадное: как происходила операция по увольнению

Операция была проведена подразделениями 16 армейского корпуса, которым удалось вытеснить оккупационные войска с хорошо укрепленных позиций. В результате скоординированных наступательных действий украинские защитники уволили около 22 квадратных километров украинской земли.

Кроме территориальных достижений, враг понес ощутимые потери в живой силе: по подтвержденным данным, во время боев было ликвидировано 56 оккупантов.

Основной удар во время штурма нанесли бойцы 129 отдельной тяжелой механизированной бригады. Украинские воины провели молниеносные штурмовые действия, последовательно зачищая лесополосы и опорные пункты, которые противник пытался использовать в качестве оборонительных рубежей.

Успех операции обеспечил высокое взаимодействие разных родов войск: штурмовые группы действовали при непосредственной поддержке операторов БпЛА, осуществлявших разведку и корректировку огня в реальном времени, а артиллерия точными ударами разрушала логистику и огневые точки врага.

Командование 16 армейского корпуса отмечает, что такие результаты демонстрируют силу и выдержку украинских воинов на самых сложных участках фронта.

В настоящее время подразделения закрепляются на новых рубежах, продолжая выявлять и уничтожать остатки сил противника в регионе.

Фото: 16 армейский корпус.

