Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160: сколько ракет может нести и характеристики самолета

Россия неоднократно производит массовые пуски ракет по территории Украины. Для этого в небо часто взлетают Ту-95 и Ту-160.

Читай, что это за бомбардировщик Ту-160, который также называют Белым лебедем, и какие у него характеристики.

Ту-160: что это за самолет

Ту-160 — это российский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Работа над его созданием была начата еще во времена СССР в 1967 году, а свой первый полет Ту-160 совершил в декабре 1981 года.

Он находился на вооружении и в Украине. Но после распада Советского Союза все самолеты были утилизированы или переданы в Россию, где находятся и по сей день.

В Украине остался один самолет, который находится в музее тяжелой бомбардировочной авиации в Полтаве.

Ту-160: характеристики

Экипаж: четыре человека.

Длина: 54 м.

Высота: 13,5 м.

Двигатель: 4х25 000 кгс.

Максимальное время полета: 15 часов.

Максимальная дальность полета: 14 600 км.

Максимальный взлетный вес: 275 000 кг.

Максимальная скорость: 2000 км/ч.

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Сколько ракет может нести Ту-160 и какие именно

Бомбардировщик Ту-160 способен нести в себе одновременно до 12 крылатых ракет в двух барабанных пусковых установках в бомбоотсеке. Изначально самолет проектировался под советские крылатые ракеты Х-55. Они предназначались для поражения стратегических целей, координаты которых были известны заранее.

Однако во время полномасштабной войны против Украины страна-оккупант запускает с Ту-160 преимущественно модернизированные и более современные типы крылатых ракет, сообщает АрміяInform:

Х-101 (и ее ядерная модификация Х-102) — стратегическая крылатая ракета класса “воздух — земля” со сниженной радиолокационной заметностью. Она способна поражать цели на расстоянии до 5500 км и может менять траекторию полета во время движения. Именно эти ракеты Ту-160 чаще всего запускает по нашей инфраструктуре.

Х-555 — глубоко модернизированная версия советской Х-55, оснащенная обычной (неядерной) осколочно-фугасной или кассетной боевой частью и улучшенной системой навигации.

Помимо крылатых ракет, самолет также способен нести корректируемые авиабомбы, бомбы свободного падения (в том числе ядерные) и морские мины.

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Источник фото: Национальный военно-исторический музей Украины.

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