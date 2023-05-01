Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160: сколько ракет может нести и характеристики самолета

Сегодня ночью, 1 мая, Российская Федерация в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку Украины. Для этого в небо они подняли Ту-95 и Ту-160.

Читай, что это за бомбардировщик Ту-160 и какие у него характеристики.

Ту-160: что это за самолет

Ту-160 — это российский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Работа над его созданием была начата еще во времена СССР в 1967 году, а свой первый полет Ту-160 совершил в декабре 1981 года.

Он находился на вооружении и в Украине. Но после распада Советского Союза все самолеты были утилизированы или переданы в Россию, где находятся и по сей день.

В Украине остался один самолет, который находится в музее тяжелой бомбардировочной авиации в Полтаве.

Ту-160: характеристики

Экипаж: четыре человека.

Длина: 54 м.

Высота: 13,5 м.

Двигатель: 4 х 25 000 кгс.

Максимальное время полета: 15 часов.

Максимальная дальность полета: 14 600 км.

Максимальный взлетный вес: 275 000 кг.

Максимальная скорость: 2000 км/ч.

Сколько ракет может нести Ту-160 и какие именно

Бомбардировщик Ту-160 способен нести в себе одновременно 12 крылатых ракет Х-55 в двух барабанных пусковых установках в бомбоотсеке, предназначенных для поражения наземных целей с неизменными и заранее известными координатами.

Также самолет способен нести корректируемые бомбы, бомбы свободного падения, в том числе ядерные и морские мины.

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