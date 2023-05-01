Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160: сколько ракет может нести и характеристики самолета

Сегодня ночью, 1 мая, Российская Федерация в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку Украины. Для этого в небо они подняли Ту-95 и Ту-160.
Читай, что это за бомбардировщик Ту-160 и какие у него характеристики.
Ту-160 — это российский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Работа над его созданием была начата еще во времена СССР в 1967 году, а свой первый полет Ту-160 совершил в декабре 1981 года.
Он находился на вооружении и в Украине. Но после распада Советского Союза все самолеты были утилизированы или переданы в Россию, где находятся и по сей день.
В Украине остался один самолет, который находится в музее тяжелой бомбардировочной авиации в Полтаве.
Бомбардировщик Ту-160 способен нести в себе одновременно 12 крылатых ракет Х-55 в двух барабанных пусковых установках в бомбоотсеке, предназначенных для поражения наземных целей с неизменными и заранее известными координатами.
Также самолет способен нести корректируемые бомбы, бомбы свободного падения, в том числе ядерные и морские мины.
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