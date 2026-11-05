Выходные и рабочие дни в ноябре 2026: предусмотрен ли дополнительный отдых

В ноябре традиционно 30 дней, большая часть которых приходится на рабочие дни. Если ты хочешь наилучшим образом организовать свои дела и отдых в этом месяце, тогда тебе может пригодиться наш материал о выходных и рабочих днях в ноябре 2026.

Рассказываем, сколько дней мы работаем и отдыхаем в последний месяц осени.

Сколько рабочих дней в ноябре 2026

В ноябре 2026 года у украинцев будет 21 рабочий день — полные три недели.

Это 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 30 ноября, для тех, кто работает по стандартному графику 5/2 с понедельника по пятницу.

Сколько выходных в ноябре 2026

В ноябре 2026 года будет девять выходных в субботу и воскресенье. Они приходятся на следующие числа: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

В этом месяце нет дополнительных выходных из-за государственных праздников, согласно Кодексу законов о труде Украины.

Кроме того, закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения предусматривает, что нормы Кодекса по праздничным и нерабочим дням не применяются.

В праздники могут сделать выходной, если соответствующее решение примет руководство отдельного негосударственного учреждения или фирмы.

Теперь ты точно знаешь, сколько рабочих дней в Украине в ноябре, поэтому сможешь лучше спланировать свои будни и будущий отдых.

Если ты хочешь взять отпуск в конце осени, то можно отдохнуть подольше за счет добавленных выходных. Для этого возьми передышку на пять дней между предыдущими и следующими выходными, благодаря чему будешь иметь 9 дней отдыха подряд.

Напомним, что 21-го числа в Украине — День Достоинства и Свободы, а 28-го — День памяти жертв голодоморов.

В этом месяце украинцев также ожидает ряд профессиональных праздников. Благодаря нашему календарю профессиональных праздников на ноябрь 2026 ты не забудешь вовремя поздравить причастных к этим праздничным датам, а также заранее подобрать им уместный презент.

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