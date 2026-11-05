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Выходные и рабочие дни в ноябре 2026: предусмотрен ли дополнительный отдых

Марина Слизовская, редактор сайта 05 ноября 2026, 13:00 2 мин.
Фото к: Выходные и рабочие дни в ноябре 2026 года в Украине
Фото Pexels

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