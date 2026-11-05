Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сеять петрушку на зиму: оптимальное время для посева

Анна Голишевская, редактор сайта 05 ноября 2026, 11:30 3 мин.
Когда сеять петрушку на зиму
Фото Pexels

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