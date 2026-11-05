Коли сіяти петрушку на зиму: оптимальний час для посіву

Петрушка — доволі холодостійка культура, саме тому її можна сміливо сіяти на зиму. Таким чином, вже весною ти зможеш побачити перші паростки цієї смачної рослини.

Крім петрушки, в цей період радять сіяти моркву, яка теж може пережити будь-які морози. Коли сіяти петрушку на зиму та як це правильно робити — читай в матеріалі.

Чи можна сіяти петрушку на зиму

Посадка петрушки на зиму популярна у городників з низки причин. Насамперед – свіжу зелень можна отримати набагато раніше, ніж якби її посадили навесні. Порахуйте самі: петрушці, щоб зійти, потрібно 2-4 тижні, плюс тиждень, щоб вона підросла.

Є, звичайно, і мінуси підзимового посіву – важко вгадати, коли можна сіяти петрушку. Приміром, якщо осінь буде дуже теплою, то насіння може прорости, а потім, коли вдарять морози, воно загине.

Коли сіяти петрушку під зиму? Сіяти радять якомога пізніше й орієнтуватися не на календар, а на погоду.

Якщо почалися нічні заморозки й температура вночі опускається до -2-3°С, земля покрилася кіркою, то можна сіяти.

Це період приблизно із середини жовтня до середини листопада.

Коли сіяти петрушку на зиму: основні терміни

Аби весною смакувати свіжою та ароматною зеленню, петрушку висаджують восени. Наприклад, з початку жовтня до середини листопада. Однак під час посадки рослини потрібно дотримуватися точних правил.

Як сіяти петрушку на зиму: покрокова інструкція

Висівай насіння петрушки на глибину в кілька сантиметрів. При цьому залишай простір для рослин. Між рядками він має бути до 20-25 см. Після того, як петрушка проросте, проріджуй кілька рядів. Коли з’являться паростки, залиш між рослинами 5 см (аби вони були рослими й великими). Петрушку час від часу прополюй, звільняючи від бур’янів. Не забувай про підпушування ґрунту та підживлювання зелені. Додавай комплексні добрива (крім гною). Наприклад, пташиний послід. Розчин із нього використовують і після того, як зелень зрізають. Коли погода буде сухою, не забувай про помірний полив, аби зелень рівномірно розвивалася та росла. Зрізаючи зелень, залишай 5-7 см стебла. Перед сильними морозами корені викопуй. Частину залишай, аби петрушкою можна було смакувати вже весною. Також зелень можна вкрити за допомогою торфу або тирси.

Петрушка: що ще потрібно знати про догляд за зеленню

Важливо також орієнтуватися у наступній інформації, якщо посадкою петрушки ти займаєшся вперше:

після того, як ти вперше зріжеш рослини, вони відростуть через місяць;

для отримання якісних коренеплодів зрізай частково стебла;

прополюй ділянку від бур’янів;

якщо з дерев опадає листя і масово накриває петрушку, час від часу прибирай його (таким чином рослина буде краще розвиватися);

аби петрушка зійшла ще швидше, насіння варто промити під теплою (не гарячою) водою;

в ґрунт при посадці додай негашене вапно.

Раніше ми розповідали, як зберігати корінь хріну на зиму, щоб можна було їсти і через пів року.

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