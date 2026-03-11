Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт: найкращі дні для гарного врожаю

В Україні петрушку вважають дуже популярною зеленню, яку додають у перші та другі страви, салати. Листя рослини цінують за смак та аромат, високий вміст вітамінів.

При цьому вирощувати зелень не так складно, як здається. Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт 2024 — читай у матеріалі.

Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт в Україні

Найчастіше сіють петрушку у березні та квітні. Це залежить від погоди та температури регіону.

В Україні краще робити це після того, як земля трохи прогріється, на початку чи в середині квітня. При цьому рослина не боїться холоду та заморозків.

Коли саджати петрушку у відкритий ґрунт за місячним календарем

Багато дачників звертають увагу на конкретні дати за місячним календарем, якщо йдеться про посадку чи посів культур. Найсприятливіші дні у 2026 для посіву петрушки:

5–14, 17, 21–22, 25–27 березня;

4-6, 14-15, 19, 22-23 та 29-30 квітня;

4–5, 9–10, 18-20, 23-27, 28-29 травня.

Як правильно підготувати насіння петрушки до посіву

Насіння попередньо замочують перед посадкою у відкритий ґрунт. При цьому важливо знайти правильне місце і підготувати грядку з ґрунтом.

Перед посівом слід внести в землю добрива (наприклад, перегній, компост тощо).

Також вносять пісок чи торф. Землю при цьому розпушують, рясно поливають, ущільнюють і роблять рядки на посів з відстанню 15–20 см один від одного.

Глибина має бути до 2 см. Після посіву поливати петрушку спочатку не можна. Робити це краще після перших сходів зелені.

Як доглядати за петрушкою у відкритому ґрунті

Після сходу потрібно поливати рослини в міру того, як висихає ґрунт. Після цього потрібно петрушку проріджувати, прополювати та видаляти бур’яни. Поливати грядку слід увечері.

Якщо ти вже удобрив(-ла) землю до сівби, то додатково вносити ті чи інші корисні компоненти не потрібно. Збирати петрушку можна будь-коли, в міру її розвитку. Зберігають гілочки сушені або заморожені.

