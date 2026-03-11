Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт: найкращі дні для гарного врожаю

В Україні петрушку вважають дуже популярною зеленню, яку додають у перші та другі страви, салати. Листя рослини цінують за смак та аромат, високий вміст вітамінів.
При цьому вирощувати зелень не так складно, як здається. Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт 2024 — читай у матеріалі.
Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт в Україні
Найчастіше сіють петрушку у березні та квітні. Це залежить від погоди та температури регіону.
В Україні краще робити це після того, як земля трохи прогріється, на початку чи в середині квітня. При цьому рослина не боїться холоду та заморозків.
Коли саджати петрушку у відкритий ґрунт за місячним календарем
Багато дачників звертають увагу на конкретні дати за місячним календарем, якщо йдеться про посадку чи посів культур. Найсприятливіші дні у 2026 для посіву петрушки:
- 5–14, 17, 21–22, 25–27 березня;
- 4-6, 14-15, 19, 22-23 та 29-30 квітня;
- 4–5, 9–10, 18-20, 23-27, 28-29 травня.
Як правильно підготувати насіння петрушки до посіву
Насіння попередньо замочують перед посадкою у відкритий ґрунт. При цьому важливо знайти правильне місце і підготувати грядку з ґрунтом.
Перед посівом слід внести в землю добрива (наприклад, перегній, компост тощо).
Також вносять пісок чи торф. Землю при цьому розпушують, рясно поливають, ущільнюють і роблять рядки на посів з відстанню 15–20 см один від одного.
Глибина має бути до 2 см. Після посіву поливати петрушку спочатку не можна. Робити це краще після перших сходів зелені.
Як доглядати за петрушкою у відкритому ґрунті
Після сходу потрібно поливати рослини в міру того, як висихає ґрунт. Після цього потрібно петрушку проріджувати, прополювати та видаляти бур’яни. Поливати грядку слід увечері.
Якщо ти вже удобрив(-ла) землю до сівби, то додатково вносити ті чи інші корисні компоненти не потрібно. Збирати петрушку можна будь-коли, в міру її розвитку. Зберігають гілочки сушені або заморожені.
Раніше ми розповідали, коли сіяти помідори у березні.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!