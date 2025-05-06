Стиль життя Садівництво та город

Чи можна садити город на Юрія: що радить традиція і підказує погода

Ольга Петухова, редакторка сайту 06 Травня 2025, 09:22
чи можна садити город на юрія
Фото Pexels

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