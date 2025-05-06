Чи можна садити город на Юрія: що радить традиція і підказує погода

Юріїв день, який раніше відзначали 6 травня, а тепер 23 квітня, у народі вважається початком весняних робіт на городі та у полі. Кажуть, що саме на своє свято Юрій відмикає землю, дає силу рослинам, а ще випускає особливу родючу росу.

Здавна люди вірили: якщо почати городні роботи саме в цей день — врожай буде щедрим, а земля щиро віддячить за працю на ній.

Тож чи можна садити город на Юрія, який цьогоріч припадає іще й на Світлий тиждень — розказуємо у матеріалі.

А якщо ти хочеш привітати знайомого Юрія з Днем ангела — ми підготували вітання до свята.

Чи можна на Юрія садити город

Насправді навіть за умов, що дати свята за церковним календарем змінено, садити город на Юріїв день — цілком прийнятна річ. Це свято, як і раніше, вважається сприятливим для початку польових робіт, варто лише зважати на погоду.

Клімат в Україні помітно теплішає, тож перенос дати дня Юрія не надто впливає на календар городника.

Чи можна садити на Юрія картоплю та огірки

Народні прикмети підказують: якщо на Юрія тепло, буде врожай на всю городину, і чимало людей саме з цієї дати починає садити огірки під тимчасові укриття, а також ранню картоплю та розсаду помідорів у теплицю. Саме так радить традиція.

Цікаво, що за народними прикметами, огірки починають садити на Юрія, орієнтуючись ще й на цвітіння кульбаб — якщо жовті голівки розкрилися, саме час.

Картоплю ж садять, коли цвіте бузина та черемха. Ці рослини немов сигналізують, що ґрунт достатньо прогрітий, щоб пустити бульби у ріст.

Отже, підсумуємо: зміна дати святкування Юрія з 6 травня на 23 квітня жодним чином не впливає на календар городника, оскільки орієнтуватися варто не лише на традиції, а й на погоду. А цьогоріч вона поки що тепла.

За народними прикметами, якщо до 23-25 квітня вже немає нічних заморозків, а денна температура стабільно перевищує +12°C — можна починати сіяти теплолюбні культури.

І якщо погода сприятлива, то садити огірки та картоплю на Юрія не лише можна, а й варто. Так радять і народні прикмети, і календар городника.

Дізнайся іще: чи можна садити город після Великодня на Світлому тижні — даємо календар посадок на кожен день.

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