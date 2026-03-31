Коли садити картоплю у квітні 2026: найкращі дні для посадки за місячним календарем

Квітень — найкращий час для посадки картоплі. Саме тепер закладається основа майбутнього врожаю, який годуватиме родину всю зиму.
Але садити картоплю не варто поспіхом: важливо обрати правильний момент, коли Місяць і стан ґрунту сприятимуть росту рослин.
Які сприятливі дні для посадки картоплі в квітні 2026 — розказуємо у матеріалі.
Коли садити картоплю у квітні 2026
Обирати найкращі дні для посадки картоплі у квітні 2026 варто за посівним календарем для України, який базується на фазах Місяця. к відомо, саме в фазу Зростаючого Місяця городина розвивається найкраще.
Але варто врахувати. що картопля — коренеплід, тож і фаза Спадного Місяця, коли вся енергія зосереджується в корінні, також є цілком придатною.
Фази Місяця у квітні 2026 року
- Повний Місяць: 1–3 та 30 квітня
- Спадний Місяць: 4–15 квітня
- Новий Місяць: 16–18 квітня
- Зростаючий Місяць: 19–29 квітня
Для посадки картоплі Місячний календар дає такі сприятливі дні: 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28.
Ранні сорти картоплі саджають на початку місяця. Для тривалого зберігання на початку і всередині квітня. А в останні дні – це ніби друге віконце, шанс для тих, хто не встиг посадити раніше.
Окрім цих днів, є ще нейтральні та несприятливі, в які садити картоплю точно не варто:
- Нейтральні дні (можна працювати, але врожайність може бути середньою): 3, 5–7, 11, 18, 26
- Несприятливі дні (краще не садити): 12, 13, 24, 25
- Найгірші дні для посадки: 16, 17
У 2026 році весна обіцяє бути помірно теплою, не надто вологою, тому орієнтуватися на місячний календар — не просто звичка, а корисний спосіб отримати хороший врожай.
Коли садити картоплю у квітні 2026: народні спостереження
