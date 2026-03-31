Коли садити картоплю у квітні 2026: найкращі дні для посадки за місячним календарем

Квітень — найкращий час для посадки картоплі. Саме тепер закладається основа майбутнього врожаю, який годуватиме родину всю зиму.

Але садити картоплю не варто поспіхом: важливо обрати правильний момент, коли Місяць і стан ґрунту сприятимуть росту рослин.

Які сприятливі дні для посадки картоплі в квітні 2026 — розказуємо у матеріалі.

Коли садити картоплю у квітні 2026

Обирати найкращі дні для посадки картоплі у квітні 2026 варто за посівним календарем для України, який базується на фазах Місяця. к відомо, саме в фазу Зростаючого Місяця городина розвивається найкраще.

Але варто врахувати. що картопля — коренеплід, тож і фаза Спадного Місяця, коли вся енергія зосереджується в корінні, також є цілком придатною.

Фази Місяця у квітні 2026 року

Повний Місяць: 1–3 та 30 квітня

1–3 та 30 квітня Спадний Місяць: 4–15 квітня

4–15 квітня Новий Місяць: 16–18 квітня

16–18 квітня Зростаючий Місяць: 19–29 квітня

Для посадки картоплі Місячний календар дає такі сприятливі дні: 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28.

Ранні сорти картоплі саджають на початку місяця. Для тривалого зберігання на початку і всередині квітня. А в останні дні – це ніби друге віконце, шанс для тих, хто не встиг посадити раніше.

Окрім цих днів, є ще нейтральні та несприятливі, в які садити картоплю точно не варто:

Нейтральні дні (можна працювати, але врожайність може бути середньою): 3, 5–7, 11, 18, 26

3, 5–7, 11, 18, 26 Несприятливі дні (краще не садити): 12, 13, 24, 25

12, 13, 24, 25 Найгірші дні для посадки: 16, 17

У 2026 році весна обіцяє бути помірно теплою, не надто вологою, тому орієнтуватися на місячний календар — не просто звичка, а корисний спосіб отримати хороший врожай.

Коли садити картоплю у квітні 2026: народні спостереження

Щоб картопля добре росла, важливо спостерігати за станом ґрунту та природними ознаками. Вона починає активно рости лише тоді, коли земля прогріта до +8–10 °C на глибині 10–12 см. Також варто звертати увагу на те, як прокидається природа: коли на березі розпускається листя або зацвітає черемха, земля готова приймати бульби. А ще важлива вологість ґрунту — якщо земля налипає на лопату грудками, краще почекати кілька днів, поки вона не стане придатною для посадки. Підготовка картоплі теж має значення. За 2-3 тижні до висадки бульби слід винести у світле і тепле місце, щоб паростки зміцніли. Перед посадкою бажано обробити їх від дротяника та колорадського жука: сучасні біопрепарати дозволяють зробити це без зайвої хімії. Отже, саджай картоплю в сприятливі дні, стеж за температурою та вологістю ґрунту і отримуй великий і здоровий врожай. А ще поцікався, чи можна садити картоплю без паростків і чим недобрі сильно пророслі бульби.

