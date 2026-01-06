Посівний календар на 2026 рік: сприятливі дні для посадки овочів, квітів, дерев — точні дати

Посівний календар на 2026 рік буде корисний тобі й допоможе планувати роботи в саду та городі з урахуванням фаз Місяця і сприятливих днів для різних культур.

Він дозволяє точно визначити, коли краще сіяти насіння, садити розсаду, пересаджувати рослини або провести обрізку так, щоб дерева краще росли і давали щедрий урожай.

Завдяки Посівному календарю 2026 можна уникнути помилок і не садити в невдалий день, щоб не нашкодити рослині.

Як Місяць впливає на рослини, їхній ріст та врожайність

Як відомо, Місяць керує ростом рослин через гравітацію: сила тяжіння змушує соки рухатися у стеблах, коренях і листі.

Коли Місяць зростає, соки підіймаються вгору — і тоді активно росте листя та усі надземні частини рослин.

Коли Місяць спадає, соки йдуть вниз до коренів, тому це найкращий час для посадки коренеплодів, пересадки і обрізки дерев.

Тому листяні та плодово-овочеві культури краще саджати під час Місяця, що росте, а коренеплоди — під час спадного Місяця.

Повний Місяць часто уповільнює ріст, а новий Місяць несприятливий для закладки насіння.

Місячний посівний календар на 2026 рік: січень

Сприятливі дні – 1, 2, 3, 7, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Нейтральні дні – 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24

– 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24 Несприятливі дні – 17, 19, 25

Фази Місяця у січні 2026

Зростаючий Місяць – 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 січня

Повний Місяць – 2, 3, 4, 31 січня

Спадний Місяць – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 січня

Новий Місяць – 17, 18, 19, 20 січня

Січень — ідеальний час для посіву розсади помідорів, перцю, баклажанів та огірків, а також для вирощування зелені — салату, петрушки, кропу, шпинату і базиліка. У теплицях або на підвіконні можна займатися редисом, редькою, дайконом, цибулею на зелень та цибулею-севком, а також розсадою капусти і спаржі. Сприятливі дні для цих робіт допоможуть рослинам краще прижитися і швидше рости.

Крім овочів, січень підходить для роботи з квітами: однорічні, дворічні та багаторічні рослини можна сіяти, пересаджувати або готувати ґрунт, а цибулинні квіти — пересаджувати й ділити.

Сприятливі дні для посадки в січні 2026 року

Помідори — 3, 15, 22, 23, 30, 31

Огірки — 3, 15, 22, 23, 30, 31

Перець (гіркий, солодкий) — 3, 15, 22, 23, 30, 31

Цибуля на зелень (перо), цибуля-севок — 3, 7, 12, 13, 15, 26, 27, 30, 31

Капуста (звичайна, цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 3, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 30, 31

Баклажани — 3, 15, 22, 23, 30, 31

Редис, редька, дайкон — 3, 7, 22, 23, 26, 27, 30, 31

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 3, 22, 23, 30, 31

Однорічні квіти — 1, 2, 7, 21, 28, 29

Дворічні та багаторічні квіти — 1, 2, 7, 21, 28, 29

Цибулинні квіти — 1, 2, 7, 21, 28, 29

Посівний календар на 2026 рік для України: лютий

Сприятливі дні – 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Нейтральні дні – 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 20, 21

– 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 20, 21 Найнесприятливіші дні – 16, 17

Фази Місяця у лютому 2026

Повний Місяць – 1, 2, 3 лютого

Спадний Місяць – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 лютого

Новий Місяць – 16, 17, 18, 19 лютого

Зростаючий Місяць – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 лютого

Лютий відкриває період масової висадки розсади: можна сіяти помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони та гарбуз, а також вирощувати зелень — салат, петрушку, кріп, шпинат, базилік та селера. У теплицях чи вдома на підвіконні можна займатися цибулею на зелень, редисом, редькою, дайконом, морквою, буряком, ріпою та кореневою селерою.

Крім посіву та розсади, лютий підходить для підготовчих робіт у саду. Можна обробляти ґрунт, готувати компост і перегній для підживлення, а також планувати майбутні посадки та грядки. У цей період можна займатися і садовими квітами — пересаджувати кімнатні рослини, а також однорічні, дворічні та багаторічні квіти.

Сприятливі дні для посадки в лютому 2026 року

Помідори, перець (гіркий, солодкий), баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 1, 11, 18, 19, 27, 28

Цибуля на зелень (перо), цибуля, часник, хрін — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 1, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28

Картопля, топінамбур — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Редис, редька, дайкон — 1, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28

Морква, буряк, ріпа, селера (корінь) — 1, 4, 8, 10, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Горох, боби, квасоля — 14, 22, 23, 24, 25, 26

Полуниця, суниця — 18, 19, 25, 26

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 1, 18, 19, 27, 28

Однорічні, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні рослини, кімнатні рослини — 4, 25, 26.

Місячний посівний календар на 2026 рік: березень

Сприятливі дні – 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 березня.

Нейтральні дні – 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30

– 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30 Несприятливі дні – 15, 20

Фази Місяця у березні 2026

Зростаючий Місяць – 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 березня

Повний Місяць – 2, 3, 4, 5, 31 березня

Спадний Місяць – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 березня

Новий Місяць – 18, 19, 20 березня

Березень — найкращий час, коли можна сіяти на розсаду помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони та гарбуз, а також вирощувати зелень — салат, петрушку, кріп, шпинат, базилік і селера. У теплицях або на підвіконні також можна займатися цибулею на зелень, редисом, редькою, дайконом, морквою, буряком, ріпою та кореневою селерою. Особливу увагу варто приділити капусті, спаржі та бобовим культурам, які краще розвиваються у сприятливі дні березня.

Крім посіву та розсади, березень підходить для догляду за садовими та кімнатними квітами. Можна пересаджувати однорічні, дворічні та багаторічні рослини, квіти. У цей час важливо також готувати ґрунт, підживлювати його компостом або перегноєм, планувати майбутні грядки та стежити за станом теплиць.

Сприятливі дні для посадки в березні 2026 року

Помідори, перець (гіркий і солодкий), баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 10, 12, 17, 19, 26, 27

Цибуля на зелень (перо), цибуля, часник, хрін, картопля, топінамбур — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31

Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27

Редис, редька, дайкон — 3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31

Морква, буряк, ріпа, коренева селера — 3, 4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31

Горох, боби, квасоля — 13, 22, 23, 24

Полуниця, суниця — 17, 19, 24

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 17, 19, 26, 27

Однорічні, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні, кімнатні рослини — 3, 4, 24, 31

Посівний календар на 2026 рік для України: квітень

Сприятливі дні – 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22. 23, 27, 28, 29, 30

Нейтральні дні – 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26

– 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26 Несприятливі дні – 12, 13, 24, 25

– 12, 13, 24, 25 Найнесприятливіші дні – 16, 17

Фази Місяця у квітні 2026

Повний Місяць – 1, 2, 3, 30 квітня

Спадний Місяць – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 квітня

Новий Місяць – 16, 17, 18 квітня

Зростаючий Місяць – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 квітня

У квітні 2026 року можна сіяти на розсаду або висаджувати помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони та гарбузи, а також вирощувати зелень, салат, петрушку, кріп, шпинат і базилік. Особливу увагу слід приділяти капусті, спаржі та бобовим культурам, які добре розвиваються у сприятливі дні місяця, а також полуниці та суниці.

Крім роботи з овочами, квітень підходить для догляду за садовими та кімнатними рослинами. Важливо підживлювати ґрунт перегноєм або компостом, готувати грядки та теплиці. У саду важливо проводити обрізку плодових дерев, підживлення та полив, підготовку ґрунту навколо стовбурів, мульчування та формування пристовбурових кругів.

Сприятливі дні для посадки у квітні 2026 року

Помідори, перець (гіркий і солодкий), баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 8, 14, 15, 22, 23

Цибуля на зелень (перо), цибуля, часник, хрін, картопля, топінамбур — 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28

Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 4, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23

Редис, редька, дайкон — 1, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 28

Морква, буряк, ріпа, коренева селера — 1, 4, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28

Горох, боби, квасоля — 9, 10, 19, 20, 21

Полуниця, суниця — 14, 15, 20, 21

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 14, 15, 22, 23

Бахчеві культури — 9, 10, 19

Однорічні, дворічні та багаторічні, цибулинні та клубневі, кімнатні — 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Посівний календар на 2026 рік по місяцях: травень

Сприятливі дні – 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Нейтральні дні – 3, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22, 24

– 3, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22, 24 Несприятливі дні – 9, 16, 23

– 9, 16, 23 Найнесприятливіший день – 15

Фази Місяця у травні 2026

Повний Місяць – 1, 2, 3, 30, 31 травня

Спадний Місяць – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 травня

Новий Місяць – 15, 16, 17, 18 травня

Зростаючий Місяць – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 травня

У травні 2026 року в саду та на городі можна проводити прополку, проріджування, розпушування та підживлення ґрунту мінеральними і органічними добривами, а також обробляти рослини від шкідників і хвороб. Особливу увагу варто приділяти посадці та пересадці овочевих культур, декоративних і плодових дерев і кущів, а також підготовці розсади до висадки на грядки.

Крім того, травень підходить для обрізки гілок і пагонів, заготівлі та вкорінення живців. Рекомендується проводити окучування, перекопку та культивацію біля кореневої системи рослин для кращого доступу повітря і поживних речовин.

Сприятливі дні для посадки у травні 2026 року

Помідори, перець (гіркий і солодкий), баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 11, 12, 13, 20, 21, 31

Цибуля, часник, хрін, картопля, топінамбур — 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 29, 30, 31

Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 29, 30

Редис, редька, дайкон — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 25

Морква, буряк, ріпа, коренева селера — 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 29, 30

Горох, боби, квасоля — 6, 7, 8, 19

Полуниця, суниця — 11, 12, 13, 19

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 11, 12, 13, 20, 21

Бахчеві культури — 6, 7, 8

Однорічні, дворічні та багаторічні, цибулинні та клубневі, кімнатні рослини — 19, 25, 26, 27, 28

Місячний посівний календар на 2026 рік: червень

Сприятливі дні – 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30.

Нейтральні дні – 1, 6, 10, 11, 13, 19, 23, 27

– 1, 6, 10, 11, 13, 19, 23, 27 Несприятливі дні – 5, 7

– 5, 7 Найнесприятливіші дні – 14, 15

Фази Місяця у червні 2026

Повний Місяць – 1, 2, 28, 29, 30 червня

Спадний Місяць – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 червня

Новий Місяць – 14, 15, 16 червня

Зростаючий Місяць – 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 червня

У червні 2026 року можна садити та пересаджувати овочеві культури, такі як помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбуз, а також капусту, спаржу, редис, редьку, моркву, буряк і зелень. Важливо регулярно розпушувати ґрунт, підживлювати його мінеральними та органічними добривами, прополювати та проріджувати рослини, щоб вони краще розвивалися і давали багатий урожай.

Також можна висаджувати плодові дерева та кущі, ягоди, виноград, а також доглядати за вже посадженими культурами. У цей час проводять обрізку гілок і пагонів, обробку від шкідників і хвороб, підживлення дерев і кущів, а також підготовку живців і насіння для наступних посадок.

Сприятливі дні для посадки в червні 2026 року

Помідори, перець (гіркий і солодкий), баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 2, 8, 9, 16, 17, 18, 28, 29

Цибуля на зелень (перо), цибуля-севок, цибуля на репку, часник, хрін, картопля, топінамбур — 2, 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30

Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 25, 26, 30

Редис, редька, дайкон — 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 30

Морква, буряк, ріпа, коренева селера — 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30

Горох, боби, квасоля — 3, 4, 12, 30

Полуниця, суниця — 8, 9

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 8, 9, 16, 17

Бахчеві культури — 3, 4, 12, 30

Однорічні, дворічні та багаторічні, кімнатні рослини— 20, 21, 22, 24

Сприятливі дні для посадки саджанців:

Плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива) — 3, 4, 30

Виноград — 3, 4, 8, 9, 30

Крижовник, смородина, малина, ожина — 3, 4, 8, 9, 30

Посівний календар на 2026 рік для України: липень

Сприятливі дні – 1, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29

Нейтральні дні – 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 30, 31

– 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 30, 31 Несприятливий день – 3

Фази Місяця у липні 2026

Повний Місяць – 1, 28, 29, 30, 31 липня

Спадний Місяць – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 липня

Новий Місяць – 13, 14, 15 липня

Зростаючий Місяць – 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 липня

У липні можна проводити прополку, проріджування, розпушування ґрунту, підживлення мінеральними та органічними добривами, а також обробку рослин від шкідників і хвороб. Збирати стиглі плоди та насіння для майбутніх посадок.

У саду липень підходить для обрізки гілок і пагонів, пересадки та пікіровки рослин, заготівлі і вкорінення живців. Можна проводити прививку дерев і кущів у сприятливі дні, а також доглядати за кореневою системою рослин, виконуючи окучування та культивацію.

Сприятливі дні для посадки в липні 2026 року

Цибуля на зелень (перо), цибуля-севок — 1, 9, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29

Редис, редька, дайкон — 1, 6, 9, 18, 19, 27, 28, 29

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 6

Бахчеві культури — 1, 9, 27, 28, 29

Однорічні, дворічні та багаторічні квіти, кімнатні рослини — 18, 19, 20, 21

Посівний календар на 2026 рік по місяцях: серпень

Сприятливі дні – 2, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Нейтральні дні – 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 28, 30, 31

– 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 28, 30, 31 Несприятливий день – 3

– 3 Найнесприятливіший день – 12

Фази Місяця у серпні 2026

Спадний Місяць – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31 серпня

Новий Місяць – 11, 12, 13, 14 серпня

Зростаючий Місяць – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 серпня

Повний Місяць – 26, 27, 28, 29 серпня

Серпень 2026 року — гарний час для прополки, проріджування, розпушування ґрунту та підживлення рослин мінеральними та органічними добривами. Варто стежити за станом овочів і зелені, боротися зі шкідниками та хворобами, а також збирати врожай і насіння для майбутніх посадок.

У саду серпень підходить для посадки декоративних та плодових дерев і кущів, а також плодово-ягідних культур. У сприятливі дні можна пересаджувати рослини, робити пікіровку, заготівлю та вкорінення живців. Також важливо проводити обрізку гілок і пагонів, доглядати за кореневою системою рослин.

Сприятливі дні для посадки в серпні 2026 року

Огірки — 2, 10, 21, 22, 29

Цибуля — 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 2, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29

Редис, редька, дайкон — 2, 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25, 29

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 2, 10, 29

Однорічні, дворічні та багаторічні квіти, кімнатні рослини — 15, 16, 17, 26, 27

Читати на тему Коли збирати врожай гарбуза і як не проґавити правильний момент Розповідаємо, як правильно збирати гарбуз.

Місячний посівний календар на 2026 рік: вересень

Сприятливі дні – 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30

Нейтральні дні – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 23, 28

– 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 23, 28 Несприятливі дні – 10, 27

– 10, 27 Найнесприятливіший день – 11

Фази Місяця у вересні 2026

Спадаючий Місяць – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30 вересня

Новий Місяць – 10, 11, 12 вересня

Зростаючий Місяць – 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 вересня

Повний Місяць – 25, 26, 27, 28 вересня

Сприятливі дні для посадки саджанців у вересні 2026 року:

Плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива) — 20, 21

Виноград — 20, 21, 25, 26

Крижовник, смородина, малина, ожина — 20, 21, 25, 26

Вересень — час збору врожаю. Також сприятливі дні вересня підходять для посадки та пересадки овочевих культур. У городі варто розпушувати ґрунт, проріджувати рослини, підживлювати мінеральними та органічними добривами, а також доглядати за кореневою системою для кращого розвитку рослин.

У саду вересень – час для посадки та пересадки саджанців плодових дерев і ягідних кущів, таких як яблуні, груші, вишні, сливи, виноград, смородина, крижовник, малина та ожина. Крім того, це підходящий період для посадки квітів, кімнатних рослин та декоративних культур, а також обрізки гілок і підготовки дерев до зимового сезону. У сприятливі дні можна займатися заготівлею живців і насіння.

Сприятливі дні для посадки в вересні 2026 року

Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 2, 3, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29, 30

Редис, редька, дайкон — 2, 3, 20, 21, 25, 26, 29, 30

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 25, 26

Дворічні та багаторічні, цибулинні та клубневі, клематиси, троянди, кімнатні рослини — 13, 14, 22, 24

Посівний календар на 2026 рік для України: жовтень

Сприятливі дні – 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31

Нейтральні дні – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 30

– 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 30 Несприятливий день – 9

– 9 Найнесприятливіший день – 10

Фази Місяця у жовтні 2026

Спадний Місяць – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31 жовтня

Новий Місяць – 9, 10, 11, 12 жовтня

Зростаючий Місяць – 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 жовтня

Повний Місяць – 25, 26, 27 жовтня

У жовтні збирають пізні овочі, такі як цибуля, часник, редис, редька, хрін та різну зелень. Також сприятливі дні підходять для посадки цибулі на репку, а також зелені, яка добре зберігається або піде на осінньо-зимові підживлення. Варто проводити розпушування ґрунту, прополку, підживлення рослин і підготовку грядок до холодів, щоб забезпечити їм здоровий старт у наступному сезоні.

У саду жовтень — це час для посадки плодових дерев і ягідних кущів, таких як яблуні, груші, вишні, сливи, виноград, смородина, крижовник, малина та ожина. Також можна пересаджувати багаторічні та цибулинні квіти, клематиси та троянди, готуючи їх до зимівлі. Важливо доглядати за деревами, обрізати сухі або хворі гілки, збирати насіння та живці для майбутніх посадок.

Сприятливі дні для посадки в жовтні 2026 року

Цибуля (батун, шнітт), цибуля на репку, часник, хрін — 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 31

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 4, 22, 23, 31

Дворічні та багаторічні квіти, клематиси, троянди — 8, 20, 21, 29

Сприятливі дні для посадки саджанців

Плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива) — 17, 19

Посівний календар на 2026 рік по місяцях: листопад

Сприятливі дні – 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28

Нейтральні дні – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 30

– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 30 Несприятливі дні – 8, 9, 29

Фази Місяця у листопаді 2026

Спадний Місяць – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 листопада

Новий Місяць – 8, 9, 10, 11 листопада

Зростаючий Місяць – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 листопада

Повний Місяць – 23, 24, 25 листопада

Сприятливі дні для посадки в листопаді 2026 року

Цибуля на репку, часник, хрін — 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28

Картопля, топінамбур — 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28

Редис, редька, дайкон — 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28

Морква, буряк, ріпа, селера (корінь) — 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 18, 19, 20, 28

Дворічні та багаторічні квіти — 26

Сприятливі дні для посадки саджанців

Плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива) — 13, 14, 15

Виноград, крижовник, смородина, малина, ожина — 13, 14, 15, 18, 19, 20

У листопаді в Україні збирають пізні овочі, такі як цибуля, часник, хрін, редис, редьку, дайкон, моркву, буряк, ріпу та селера. Варто провести розпушування та мульчування ґрунту, підживлення рослин органічними чи мінеральними добривами, щоб зберегти родючість землі для наступного сезону. Сприятливі дні підходять для посадки зелені, яка добре переносить осінні умови.

У саду листопад – час для посадки саджанців плодових дерев і ягідних кущів, таких як яблуні, груші, сливи, вишні, виноград, смородина, крижовник, малина та ожина. Також можна садити дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та клубневі рослини. Важливо підготувати дерева та кущі до зимівлі: обрізати сухі та пошкоджені гілки, замульчувати пристволові круги та за потреби вкривати чутливі до морозу рослини.

Місячний посівний календар на 2026 рік: грудень

Сприятливі дні – 2, 3, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31

Нейтральні дні – 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 30

– 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 30 Несприятливі дні – 8, 26

Фази Місяця у грудні 2026

Спадний Місяць – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31 грудня

Новий Місяць – 7, 8, 9, 10 грудня

Зростаючий Місяць – 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 грудня

Повний Місяць – 23, 24, 25 грудня

У грудні в Україні основна робота на городі полягає у догляді за зимовими та пізніми культурами. Це час, коли можна садити цибулю на зелень, редис, редьку, дайкон та різну зелень у захищених умовах або теплицях. На городі та в саду особливу увагу варто приділити захисту рослин від морозів та шкідників, що можуть залишитися на зимуючих грядках.

Важливо стежити за збереженням дерев і кущів у горщиках або теплицях, обрізати сухі гілки кімнатних рослин і забезпечити квіти світлом. Грудень дозволяє завершити річний цикл робіт і підготувати сад і город до нового сезону.

Сприятливі дні для посадки в грудні 2026 року

Цибуля на зелень (перо) — 2, 6, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29

Редис, редька, дайкон — 2, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 16, 17, 24, 25

Дворічні та багаторічні, цибулинні квіти — 2, 3, 15, 22, 23, 29, 31

Читай також, чи можна садити город у Страсний тиждень: в які дні можна, а коли краще утриматись.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!