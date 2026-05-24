Трійця-2026: чи гріх працювати на городі на другий та третій день свята

Трійця — одне з найважливіших свят у християнстві, і триває воно три дні. Головне святкування припадає на неділю, яка називається Днем Святої П’ятидесятниці.

Такий день сьогодні, 24 травня, у католиків. Православні християни та греко-католики відзначатимуть Трійцю-2026 за тиждень — 31 травня.

Але як щодо решти святкових днів? Які традиції існують і які заборони діють? Та чи можна працювати на другий та третій день Трійці — розповідаємо далі.

Як називається другий і третій день Трійці

Святковий настрій не закінчується на першому дні святкування. Другий день Трійці, тобто понеділок, у народі має назву Духів день.

Він присвячений Святому Духу, який зійшов на апостолів після Вознесіння Христа. Це особливий день для молитов і спокою.

А третій день, вівторок, хоч офіційно і не вважають частиною церковного святкування, у народі вшановують як завершення Зелених свят.

В окремих місцевостях України цей день називають просто проводами Трійці або третім днем Трійці.

Чому, за народними звичаями, не можна працювати на другий та третій день Трійці

Другий та третій день Трійці, за давніми звичаями, мають не лише релігійний зміст, а й пов’язані з багатьма народними віруваннями. Споконвіку вважалося, що в період Зелених свят земля відпочиває, а духи природи, які її охороняють, як ніколи раніше, наближаються до людей. Через це наші предки на другий та третій день Трійці остерігалися працювати на землі: копати, рубати дерева чи навіть зривати гілки. Вони вірили, що так можна ненавмисно розлютити духів або навіть вигнати з городу врожай, образивши природні сили, які мали б його захищати. Тож важка фізична праця в цей час вважалася вкрай недоречною, навіть гріховною. Особливо це стосувалося третього дня Трійці, коли, як казали в народі, духи готуються піти. Саме тому в цей час намагалися не йти на город, а більше часу приділяти родині, спілкуватися та відпочивати. Чи можна працювати на городі у святкові дні Трійці — що кажуть священники Сучасна церква, втім, ставиться до цього питання з розумінням. Священники кажуть: якщо людина мусить працювати — наприклад, з’явилося віконце в поганій погоді, чи немає іншого вільного часу — то це не вважається гріхом. Головне, щоб така праця не відривала від істинного змісту свята й не знецінювала його. Якщо ж можна дати собі час на відпочинок, краще провести ці дні в гармонії з собою, рідними і не напружуватися надмірно. Після завершення Зелених свят можна повертатися до звичного ритму. Уже з середи без вагань братися до усіх справ: працювати на городі, прибирати, косити траву чи виконувати будь-яку фізичну роботу. Церква не встановлює жодних заборон на будні дні після Трійці, тож усе, що тимчасово чекало, можна спокійно завершувати, саме час надолужити. А от що у святі Трійці лишилося від давньослов’янських вірувань, чому вони такі сильні та як змогли поєднатися з церковними — читай у матеріалі Трійця в Україні.

