Трійця-2026: чи гріх працювати на городі на другий та третій день свята

Трійця — одне з найважливіших свят у християнстві, і триває воно три дні. Головне святкування припадає на неділю, яка називається Днем Святої П’ятидесятниці.
Такий день сьогодні, 24 травня, у католиків. Православні християни та греко-католики відзначатимуть Трійцю-2026 за тиждень — 31 травня.
Але як щодо решти святкових днів? Які традиції існують і які заборони діють? Та чи можна працювати на другий та третій день Трійці — розповідаємо далі.
Як називається другий і третій день Трійці
Святковий настрій не закінчується на першому дні святкування. Другий день Трійці, тобто понеділок, у народі має назву Духів день.
Він присвячений Святому Духу, який зійшов на апостолів після Вознесіння Христа. Це особливий день для молитов і спокою.
А третій день, вівторок, хоч офіційно і не вважають частиною церковного святкування, у народі вшановують як завершення Зелених свят.
В окремих місцевостях України цей день називають просто проводами Трійці або третім днем Трійці.
Чому, за народними звичаями, не можна працювати на другий та третій день Трійці
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!