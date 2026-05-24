Троица-2026: грех ли работать на огороде на второй и третий день праздника

Троица — один из важнейших праздников в христианстве, и длится он три дня. Главное празднование приходится на воскресенье, которое называется Днем Святой Пятидесятницы.

Такой день сегодня, 24 мая, у католиков. Православные христиане и греко-католики будут отмечать Троицу-2026 через неделю — 31 мая.

А вот как насчет остальных праздничных дней? Какие традиции существуют, и какие запреты действуют? Можно ли работать на второй и третий день Троицы — рассказываем дальше.

Как называется второй и третий день Троицы

Праздничное настроение не оканчивается в первый день празднования. Второй день Троицы, то есть понедельник, в народе называется Духов день.

Он посвящен Святому Духу, сошедшему на апостолов после Вознесения Христа. Это особый день для молитв и покоя.

А третий день, вторник, хотя официально и не считается частью церковного празднования, в народе чтят как завершение Зеленых праздников.

В некоторых областях Украины этот день называют просто проводами Троицы или третьим днем ​​Троицы.

Читать по теме Когда День Святого Духа и почему его празднуют после Троицы Традиции и запреты Дня Святого Духа.

Почему, по народным обычаям, нельзя работать на второй и третий день Троицы

Второй и третий день Троицы по древним обычаям имеют не только религиозное значение, но и связаны со многими народными верованиями.

Испокон веков считалось, что в период Зеленых праздников земля отдыхает, а духи природы, которые ее охраняют, как никогда раньше, приближаются к людям.

Поэтому наши предки на второй и третий день Троицы остерегались работать на земле: копать, рубить деревья или даже срывать ветки.

Они верили, что так можно нечаянно разозлить духов или даже выгнать с огорода урожай, оскорбив природные силы, которые должны его защищать.

Поэтому тяжелый физический труд в это время считался крайне неуместным, даже греховным.

Особенно это касалось третьего дня Троицы, когда, как говорили в народе, духи готовятся уйти. Именно поэтому в это время старались не идти на огород, а больше времени уделять семье, общаться и отдыхать.

Можно ли работать на огороде в праздничные дни Троицы — что говорят священники

Современная церковь, впрочем, подходит к этому вопросу с пониманием. Священники говорят: если человек должен работать — например, появилось окошко в плохой погоде или нет другого свободного времени — это не считается грехом.

Главное, чтобы такой труд не отвлекал от истинного содержания праздника и не обесценил его.

Если же можно дать себе время на отдых, лучше провести эти дни в гармонии с собой, родными и не напрягаться излишне.

После завершения Зеленых праздников можно возвращаться в привычный ритм. Уже со среды без колебаний браться за все дела: работать на огороде, убирать, косить траву или выполнять любую физическую работу.

Церковь не устанавливает никаких запретов на будние дни после Троицы, так что все, что временно ждало, можно спокойно завершать, самое время наверстывать.

А вот что в празднике Троицы осталось от древнеславянских верований, почему они так сильны и как смогли соединиться с церковными — читай в материале: Троица в Украине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!