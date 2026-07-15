Стиль жизни Праздники

Когда день ангела Владимира — даты по церковному календарю и интересные факты об имени

Ольга Петухова, редактор сайта 15 июля 2026, 10:15 3 мин.
день ангела владимира
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь