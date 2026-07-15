Когда день ангела Владимира — даты по церковному календарю и интересные факты об имени

Норовистый, харизматичный и в то же время романтичный — именно такими чертами наделяют Владимира знатоки человеческих душ. О значении имени, тонкостях характера и когда день ангела Владимира в январе 2026 года — узнай из материала.

Когда день ангела Владимира в 2026 году: даты по новому церковному календарю

Имя Владимир очень распространено, в святцах оно встречается ежемесячно, и по несколько раз.

В январе 2026 года именины Владимира празднуют 18, 23, 25, 28 и 30 января.

Летом день Ангела Владимира отмечают 15 июля.

Что означает имя Владимир

У имени Владимир несколько версий происхождения. По одной из них, оно имеет славянские корни и первоначально было языческим, но после Крещения Руси и канонизации князя Владимира попало в святцы.

Другая версия указывает на его возможное заимствование из немецкого языка, где оно первоначально звучало как Вальдемар и означало славный властитель.

Имя состоит из двух корней — влад (власть) и мир (мир), то есть владеющий миром.

Однако звучание имени лишено агрессии, наоборот, оно несет в себе идеи добра, чести и благородства. Да и Владимир обычно сильный, авторитетный и благородный мужчина, которого высоко ценят в коллективе, а его мнение имеет большой вес для окружающих. Он способен по-настоящему дружить, и предан тем, кто ему дорог.

Каким характером наделяет имя Владимир

Владимир чаще интроверт, однако в стрессовых ситуациях может проявить агрессию и неуправляемость, хотя эти эмоции быстро утихают.

Носители этого имени любознательны и умны, способны генерировать новые идеи, их трудно остановить, когда они к чему-то стремятся.

Обычно Владимир аккуратен и опрятен, соблюдает порядок и не терпит хаоса вокруг. Он очень чувствителен к мыслям и оценкам окружающих, стремится вызвать положительные впечатления и больше всего ценит похвалу и поддержку.

По темпераменту большинство Владимиров являются сангвиниками: они дружелюбны, оптимистичны, изобретательны и активны, склонны побуждать людей к глубокому общению и эффективному труду.

Владимир популярен среди женщин — его харизма и доброта завораживают, хотя по характеру он охотник, который стремится найти достойную партнершу, и до брака перебирает варианты. Для него важно, чтобы избранница подчеркивала его статус.

В браке он сосредотачивается на своей жене, проявляя заботу, внимание и любовь. Он ожидает того же от партнерши и не терпит измен. Хотя Владимир обожает детей, из-за своей занятости он часто не уделяет им достаточно времени.

Поздравление с днем ​​ангела Владимира своими словами

Владимир, поздравляю тебя с праздником, днем ​​ангела! Желаю, чтобы у тебя было много времени на то, что ты любишь и много часов для того, кого любишь! Будь счастлив!

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Владимир, прими поздравления с днем ​​ангела! Пусть у тебя будет работа, которая доставляет удовольствие и возможность развиваться! Преданные друзья, которые всегда будут рядом, и любовь, которая поддержит тебя!

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Желаю тебе никогда не терять юношеского энтузиазма, боевой смелости и отчаянной радости жизни! Иди уверенно и получай от судьбы лучшее! С именинами тебя!

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Владимир, прими поздравление с днем ​​ангела! Посылаем тебе много объятий и самые теплые пожелания здоровья, любви и благополучия. И пусть у тебя будет миллион причин для счастья!

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Владимир, поздравляю тебя с днем ​​ангела! Желаю тебе находить время для себя и своих мечтаний. Наслаждайся моментом и пусть каждый день будет полон улыбок и удовольствия!

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