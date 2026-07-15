Стиль життя Свята

Коли день ангела Володимира — дати за церковним календарем та цікаві факти про ім’я

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Липня 2026, 10:15 3 хв.
день ангела володимира
Фото Pexels

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