Коли день ангела Володимира — дати за церковним календарем та цікаві факти про ім’я

Норовистий, харизматичний і водночас романтичний — саме такими рисами наділяють Володимира знавці людських душ. Про значення імені, тонкощі характеру та коли день ангела Володимира у 2026 році — дізнайся з матеріалу.

Коли день ангела Володимира у 2026 році: дати за новим церковним календарем

Ім’я Володимир — дуже поширене, у святцях воно зустрічається щомісяця і по кілька разів.

У січні 2026 року іменини Володимира святкують 18, 23, 25, 28 та 30 січня.

Влітку день ангела Володимира відзначають 15 липня.

Що означає ім’я Володимир

У імені Володимир кілька версій походження. За однією з них, воно має слов’янське коріння і спочатку було язичницьким, та після Хрещення Русі та канонізації князя Володимира потрапило до святців.

Інша версія вказує на його можливе запозичення з німецької мови, де воно спочатку звучало як Вальдемар і означало славний володар.

Ім’я складається з двох коренів — владь (влада) і мир (світ), тобто той, хто володіє світом.

Проте звучання імені позбавлене агресії, навпаки — воно несе в собі ідеї добра, честі та благородства. Та й Володимир зазвичай сильний, авторитетний і шляхетний чоловік, якого високо цінують у колективі, а його думка має неабияку вагу для оточення. Він здатен по-справжньому дружити, і відданий тим, хто йому дорогий.

Яким характером наділяє чоловіка ім’я Володимир

Володимир — частіше інтроверт, проте в стресових ситуаціях може проявити агресію і некерованість, хоча ці емоції швидко вщухають.

Носії цього імені допитливі та розумні, здатні генерувати нові ідеї, їх важко зупинити, коли вони чогось прагнуть.

Зазвичай Володимир акуратний та охайний, дотримується порядку і не терпить хаосу навколо. Він дуже чутливий до думок та оцінок оточуючих, прагне викликати позитивні враження і понад усе цінує похвалу та підтримку.

За темпераментом більшість Володимирів є сангвініками: вони доброзичливі, оптимістичні, винахідливі та активні, схильні спонукати людей до глибокого спілкування та ефективної праці.

Володимир популярний серед жінок — його харизма та доброта заворожують, хоча за характером він є мисливцем, який прагне знайти гідну партнерку, і до шлюбу перебирає варіанти. Для нього важливо, щоб обраниця підкреслювала його статус.

У шлюбі він зосереджується на своїй дружині, проявляючи турботу, увагу та любов. Він очікує того ж від партнерки й не терпить зрад. Хоча Володимир обожнює дітей, через свою зайнятість він часто не приділяє їм достатньо часу.

Привітання з днем ангела Володимира своїми словами

Володимире, вітаю тебе зі святом, днем ангела! Бажаю, щоб у тебе було багато часу на те, що ти любиш і багато годин для того, кого любиш! Будь щасливим!

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Володимире, прийми вітання з днем ангела! Нехай у тебе буде робота, яка приносить задоволення та можливість розвиватися! Віддані друзі, які завжди будуть поряд, кохання, яке підтримає тебе!

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Бажаю тобі ніколи не втрачати юнацького ентузіазму, бойової сміливості та відчайдушної радості життя! Йди впевнено та отримуй від долі найкраще! З іменинами тебе!

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Володимире, прийми вітання з днем ангела! Посилаємо тобі багато-багато обіймів та найтепліші побажання здоров’я, любові та добробуту. І нехай у тебе буде мільйон причин для щастя!

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Володимире, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі знаходити час для себе та своїх мрій. Насолоджуйся моментом і нехай кожен день буде сповнений посмішок та задоволення!

Раніше ми розповідали, що не варто робити на Володимира: традиції та обмеження цього дня.

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